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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri GSB son dakika duyurdu: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 başvuru tarihleri... GSB son dakika duyurdu: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 başvuru tarihleri... Son dakika... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin KYK yurt başvuru takvimi heyecanla bekleniyor. Burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından gözler yurt başvurularına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt başvuruları konusunda bir açıklama geldi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 05.11.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 17:11
Son dakika... KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020-2021 KYK yurt başvuru takvimi konusunda bekleyiş sürüyor. KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından yurt takvimi yeniden gündeme gelmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
2020-2021 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuruları ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." 2020 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYK yurtlarının aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişiyor. K.K.T.C'de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.