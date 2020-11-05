GSB son dakika duyurdu: KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2020-2021 başvuru tarihleri...

KYK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2020-2021 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuruları ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."