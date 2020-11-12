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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrasında 12 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, ilanların tarihi için Kasım'ın ilk haftasını işaret etti. Kasım ayının ikinci haftasını bitirmemize kısa süre kala, ilanlar açıklanmadı. Hal böyle olunca başvuru yapacak adaylar personel alımı için gelecek tarihi araştırıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 23:57 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 00:04
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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Koca'nın geçtiğimiz günlerde personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek sağlık personeli alımına ilişkin detaylar merak ediliyor. Kasım ayının ilk haftasında açıklanması beklenen ilanlar henüz yayımlanmadı. İşte, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu...

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.
Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı ve ÖSYM'den henüz alımlarla ilgili net bir açıklama gelmedi.

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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu...

Ancak en geç önümüzdeki haftanın sonuna kadar personel alımı ile ilgili ÖSYM'nin kılavuzu yayınlaması ve Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı ile eş güdümlü olarak başvuru sürecinin başlaması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu...

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı için henüz bir bilgi gelmese de, son başvuru sürecinde en çok ağırlık, ihtiyacın bulunduğu hemşire pozisyonuna verilmişti. Bu alımda da branş dağılımının en üst sırasında hemşire pozisyonunun olması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu...

18 bin kişilik son alımdaki branş dağılımı şöyleydi;

Biyolog 5 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 160 (Lisans), Ebe 1600 (Lisans), Fizyoterapist 200 (Lisans), Hemşire 9373 (Lisans), Hemşire 1627 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 20 (Lisans), Perfüzyonist 43 (Lisans), Psikolog 125 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans),