Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrasında 12 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Fahrettin Koca, ilanların tarihi için Kasım'ın ilk haftasını işaret etti. Kasım ayının ikinci haftasını bitirmemize kısa süre kala, ilanlar açıklanmadı. Hal böyle olunca başvuru yapacak adaylar personel alımı için gelecek tarihi araştırıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve başvuru şartı belli oldu mu? ÖSYM kılavuzu...