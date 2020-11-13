Başkan Erdoğan İsmail Fehmi Cumalioğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi'ni açtı! Balkanlar’ın sağlık üssü olacak...

Son dakika haberine göre; Tekirdağ'da 1.5 milyar TL'ye akıllı bina konsepti ile yapılan şehir hastanesi dünyanın en ileri teknolojileri ile donatıldı. Marmara Denizi'ni gören odalarıyla beş yıldızlı otel kalitesinde olan hastane Balkanlar'ın sağlık üssü olmaya aday. İsmail Fehmi Cumalioğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi, bugün Başkan Erdoğan tarafından açıldı.

Sabah Giriş Tarihi: 13.11.2020 07:42 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 17:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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