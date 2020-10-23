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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK başvurusu için açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi açıklandı mı? KYK başvurusu için açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi açıklandı mı?
KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Üniversite öğrenciler KYK başvuruları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Devlet tarafından binlerce öğrenciye sağlanan imkanlar için başvurular e-devlet üzerinden online olarak yapılıyor. Öğrenciler ve veliler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. İşte, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 19:07
KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kabul edilen KYK başvuruları için geri sayım sürüyor. Öğrenciler ve veliler gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Öğrenciler e-devlet üzerinden hem burs hem de yurt başvurularını ayna anda yapabiliyor. Devletin burs imkanından yararlanamayacaklara ise kredi imkanı sunuluyor. İşte, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2020-2021 KYK başvuru tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,
"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır." dedi.
Şu anda KYK yurt ve burs başvuruları için resmi bir tarih verilmedi. KYK tarafından başvuru tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr üzerinden duyurulacak.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.