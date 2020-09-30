HaberlerGaleriKYK için kritik tarih açıklaması geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi?
KYK için kritik tarih açıklaması geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi?
KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı 2020? Üniversiteyi kazanan binlerce aday ve eğitimini sürdüren öğrenciler KYK başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Devlet tarafından sağlanan imkanlardan yararlanmak isteyen öğrenciler araştırma yapmaya başladı. İşte, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.09.2020 18:27Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 18:33