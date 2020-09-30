30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KYK için kritik tarih açıklaması geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi?

KYK için kritik tarih açıklaması geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi?

KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı 2020? Üniversiteyi kazanan binlerce aday ve eğitimini sürdüren öğrenciler KYK başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtları Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Devlet tarafından sağlanan imkanlardan yararlanmak isteyen öğrenciler araştırma yapmaya başladı. İşte, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 18:33
  • 1
  • 12
KYK için kritik tarih açıklaması geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi?

KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılda Ağustos ayında kabul edilen KYK yurt ve burs başvuruları pandemi dolayısıyla ertelendi. Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK başvuru süreci bekleniyor. İşte, KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
KYK için kritik tarih açıklaması geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Yurt başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edildi;

KYK başvurusu için kritik açıklama geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı? Açıklama geldi mi?
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak.

  • 3
  • 12
KYK için kritik tarih açıklaması geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüğü vurgulanarak, ''Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır" denildi

  • 4
  • 12
KYK için kritik tarih açıklaması geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru
yapacaklardır.

  • 5
  • 12
KYK için kritik tarih açıklaması geldi! KYK burs ve yurt başvuru tarihi açıklandı mı, ayın kaçında? Açıklama geldi mi?

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.