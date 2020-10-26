Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde 5. ve 9. sınıfların 2 Kasım'da okula başlayacağını açıklamıştı. Bir çok sınıf aşama aşama yüz yüze eğitime başladı. Veliler ve öğrenciler okulların tamamen ne zaman açılacağı merak ediliyor. Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
Giriş Tarihi: 26.10.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 19:42
Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bir çok sınıf yüz yüze eğitim aşamasına geçti. Uzaktan eğitimi evinden sürdüren diğer öğrenciler EBA TV üzerinden eğitime devam ediyor. 3. aşama olarak 5. ve 9. sınıflarda 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak. "Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor?" ve "5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?" sorularının yanıtı sorgulanıyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR TÜM SINIFLARA NE ZAMAN AÇILIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılma tarihine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım" açıklamasını yapmıştı.
'KATILIM YÜZDE 80'LERE YAKIN'
Okullarda yüz yüze katılımın da yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Yüzde 80'lere yakın bir katılım var. Bu katılımın bizim beklentimizin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aslında genel olarak tüm kademelerde yüzde 70'lerin üstünde; ama bazılarında yüzde 90'lara varıyor, bazılarında yüzde 75'lerde kalıyor; ama yaklaşık olarak yüzde 80'lere yakın bir katılım var" ifadelerini kullanmıştı.
OKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
MEB'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Öğrencilerimizin sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler okullarımız tarafından yapılacaktır. Lütfen, Bakanlığımız resmî kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmeyiniz."
OKUL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA ve diğer internet uygulamalarıyla devam eden eğitim sürecinde sınavlar okulda mı internetten mi yapılacak sorusuna "Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak. Okul idaresi ve öğretmenler sınav programını öğrencileri gruplara ayırarak oluşturacak ve ilan edecek. Öğrenciler o tarihlerde okullara giderek ders sınavlarına girecekler." şeklinde cevap verdi. Okullarda yaşanan sınav yoğunluğuyla ilgili randevulu sınav sistemi düşünülüyor.