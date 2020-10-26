Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor? 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bir çok sınıf yüz yüze eğitim aşamasına geçti. Uzaktan eğitimi evinden sürdüren diğer öğrenciler EBA TV üzerinden eğitime devam ediyor. 3. aşama olarak 5. ve 9. sınıflarda 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak. "Okullar tüm sınıflara ne zaman açılıyor?" ve "5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?" sorularının yanıtı sorgulanıyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...