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Haberler Galeri Sağlık Bakanı son dakika açıkladı: Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? İşte kararlar...

Sağlık Bakanı son dakika açıkladı: Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? İşte kararlar...

Yeni yasaklar gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Saat 17:00'da toplanan kurulun sona ermesinin ardından Bakan Koca soruları yanıtladı. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sürerken, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yeni yasaklar gelecek mi? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? İşte kararlar...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 20:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 20:58
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Sağlık Bakanı son dakika açıkladı: Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? İşte kararlar...

Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bazı mekanlar belirli saatlerde açık olurken, sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bilim Kurulu toplantısı saat 17:00'da toplandı. Vatandaşlar yeni yasakların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte, yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? İşte kararlar...

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Sağlık Bakanı son dakika açıkladı: Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? İşte kararlar...

YENİ KISITLAMALAR OLACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başladı. Toplantının ardından saat 20.00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçerek merak edilen sorulara ilişkin yanıt verdi. Henüz yeni kısıtlama ve yasaklar yok.

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Sağlık Bakanı son dakika açıkladı: Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? İşte kararlar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİ NASIL?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

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Sağlık Bakanı son dakika açıkladı: Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? İşte kararlar...

15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?

15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;

Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.

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Sağlık Bakanı son dakika açıkladı: Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? İşte kararlar...

Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.