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Sağlık Bakanı son dakika açıkladı: Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? İşte kararlar...
Yeni yasaklar gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Saat 17:00'da toplanan kurulun sona ermesinin ardından Bakan Koca soruları yanıtladı. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sürerken, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Yeni yasaklar gelecek mi? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yeni yasaklar gelecek mi? Koronavirüs karşısında yeni tedbirler alındı mı? İşte kararlar...
Giriş Tarihi: 25.11.2020 20:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 20:58
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