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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?

ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?

AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında yeni kısıtlamaların devreye alınmasının ardından, merkezi sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Üniversite, lise ve mesleki sınavlara girecek adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, bu sene sınavlar online mı olacak?

Giriş Tarihi: 25.11.2020 23:18 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 23:31
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ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?
ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?

AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor. Hal böyle olunca yeni koronavirüs tedbirleri devreye sokuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavların ertelendiği açıklaması geldi. Vatandaşlar okul sınavlarının dışında merkezi sınavlar için alınacak kararı bekliyor. İşte, AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?
ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?

AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

Birçok üniversite ve MEB'e bağlı okulların uzaktan eğitim kararı ile birlikte açıköğretimde devam eden vatandaşlar da yaklaşmakta olan sınavların ne şekilde yapılacağını merak eder oldu. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin sınavları iptal etmek gibi bir kararı olmadığı gibi vize sınavlarının online olacağı açıklamasına yer verdiler.

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ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?
ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi konu hakkında açıklamada bulunarak, '' Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi." ifadelerine değindi.

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ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?
ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?

AÇIKÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

En çok öğrenciye sahip Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri sınav takvimi bir süre önce yayımlanmıştı. İşte, sınav tarihleri:

Güz Dönemi Ara Sınavı 12 - 13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021

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ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?
ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?

AUZEF

Güz Ara Dönem (Vize) Sınavları: 21 - 29 Kasım 2020

Bahar Ara Dönem: 24 - 25 Nisan 2021

Güz Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 02 - 10 Ocak 2021