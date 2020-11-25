HaberlerGaleriÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?
ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?
AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında yeni kısıtlamaların devreye alınmasının ardından, merkezi sınavların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Üniversite, lise ve mesleki sınavlara girecek adaylar ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, bu sene sınavlar online mı olacak?
Giriş Tarihi: 25.11.2020 23:18Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 23:31
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
13
ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?
2
13
ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?
3
13
ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?
4
13
ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?
5
13
ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?