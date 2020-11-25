ÖSYM son dakika: AÖF, AÖL, YKS, LGS, BİLSEM sınavları nasıl yapılacak? Bu sene sınavlar online mı olacak?

AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

Birçok üniversite ve MEB'e bağlı okulların uzaktan eğitim kararı ile birlikte açıköğretimde devam eden vatandaşlar da yaklaşmakta olan sınavların ne şekilde yapılacağını merak eder oldu. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin sınavları iptal etmek gibi bir kararı olmadığı gibi vize sınavlarının online olacağı açıklamasına yer verdiler.