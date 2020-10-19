2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokulların ve bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının ardından üniversitelerinin ne zaman açılacağı sorusu yeniden gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?