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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanı Koca'dan üniversite açıklaması geldi! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanı Koca'dan üniversite açıklaması geldi! 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'ın kısa süre önce, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz" açıklaması sonrasında ünivesitelerin ne zaman açılacağı yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün katıldığı televizyon programında merak edilen soru hakkında açıklamalarda bulundu. YÖK tarafından gelecek son dakika açıklama öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 18:29
2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlkokulların ve bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının ardından üniversitelerinin ne zaman açılacağı sorusu yeniden gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. 2020-2021 üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI! ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.
2 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
YÖK ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDEKİ KOVİD-19 TEDBİRLERİNE YÖNELİK HİJYEN KRİTERLERİNİ BELİRLEDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, üniversite yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların oluşturulması, hijyen koşullarının sağlanması için "Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu" hazırlandı.