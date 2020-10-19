MEB SON DAKİKA! 2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman, hangi ay yapılacak?

2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitime başlamasının ardından yarıyıl tatilinin ne zaman olacağı yeniden gündeme geliyor. MEB 2020 takvimine göre yeni yılda sömestr tarihi belli oldu. Veliler ve öğrenciler koronavirüs sürecinde tatilin ne zaman olacağı merak ediliyor. İşte, 2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...