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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA! 2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? MEB SON DAKİKA! 2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman, hangi ay yapılacak?
2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman? Okulların 31 Ağustos tarihinde başlamasının ardından şimdi yarıyıl tatili merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler 15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında bazı sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. İşte, 2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? Merak edilen detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 19.10.2020 19:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 19:42
2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin eğitime başlamasının ardından yarıyıl tatilinin ne zaman olacağı yeniden gündeme geliyor. MEB 2020 takvimine göre yeni yılda sömestr tarihi belli oldu. Veliler ve öğrenciler koronavirüs sürecinde tatilin ne zaman olacağı merak ediliyor. İşte, 2020-2021 yarıyıl tatili ne zaman? Bu sene 15 tatil ne zaman, hangi ay yapılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020-2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? EĞİTİM YILI TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.
5. 6. 7 SINIFLAR OKULA NE ZAMAN GİDECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli eğitimle ilgili hafta başında açıklama yapmıştı. Erdoğan henüz durumu belli olmayan 5. 6. 7. sınıflar ve diğer sınıflarda okulların açılacağı tarihle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;