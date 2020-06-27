Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarını aldırış etmediler! Moda sahilinde yine aynı görüntü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarını aldırış etmeyen gençler yine dün akşam Kadıköy Moda Sahilinde eğlendi. Müzik eşliğinde dans eden gençler, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sahilde bulunan çoğu kişinin maske takmadığı ve takanların ise çene altlarında olduğu görülürken polis ekipleri 35 kişiye toplam 31 bin 500 TL parası kesildi.