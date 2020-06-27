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Haberler Galeri Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Yarın kaça kadar yasak var? YKS sınavı nedeniyle bugün saat 15.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı yarın devam edecek. 28 Haziran Pazar günü YKS'in AYT ve YDT oturumları nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının saat kaçta biteceği merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte detaylar belli oldu. 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 16:58
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Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Son dakika haberi... Yarın sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında YKS sınavı nedeniyle bugün saat 9.30'da başlayan sokağa çıkma yasağı saat 15.00'de sona erdi. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu ise 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağının saatleri merak ediliyor. 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kısıtlama saatleri açıklandı. Peki, yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte merak edilenler...

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Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAAT KAÇTA?

28 Haziran'da YKS'nin iki oturumu olan AYT ve YDT gerçekleştirilecek. Bu nedenle, 28 Haziran Pazar günü 09.30 - 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

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Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgede, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise şöyle sıralandı:

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Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

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Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, nüfus müdürlükleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, göç idaresi, PTT gibi),