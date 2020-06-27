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Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
Yarın kaça kadar yasak var? YKS sınavı nedeniyle bugün saat 15.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı yarın devam edecek. 28 Haziran Pazar günü YKS'in AYT ve YDT oturumları nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının saat kaçta biteceği merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte detaylar belli oldu. 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.06.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 16:58
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