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24 Ekim 2020, Cumartesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı.
Giriş Tarihi: 24.10.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 18:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler