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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 18:27
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler

Çalışmalar kapsamında önce Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne giden Bakan Koca, burada bit toplantı düzenledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler

Çalışmalar kapsamında önce Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ni ziyaret etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler

Bakan Koca Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler

Bakan Koca Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste ziyaretler

Bakan Koca Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.