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KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır?
KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrasında adaylar sorularının cevaplarını değerlendiriyor. Cevap anahtarının duyurulmasını bekleyen adaylar, alacakları puan sonrasında kaç puan alacağını öğrenmek istiyor. KPSS Önlisans Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayıları esas alınarak hazırlanan net-puan tablosundan tahmini P93 puanınızı öğrenebilirsiniz. KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? Sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, KPSS 2020 önlisans yanlış doğruyu götürüyor mu? Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 25.10.2020 02:35 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 02:43
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