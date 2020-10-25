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Haberler Galeri KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrasında adaylar sorularının cevaplarını değerlendiriyor. Cevap anahtarının duyurulmasını bekleyen adaylar, alacakları puan sonrasında kaç puan alacağını öğrenmek istiyor. KPSS Önlisans Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayıları esas alınarak hazırlanan net-puan tablosundan tahmini P93 puanınızı öğrenebilirsiniz. KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? Sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, KPSS 2020 önlisans yanlış doğruyu götürüyor mu? Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 02:35 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 02:43
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KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda binlerce aday geçerli puanı alabilmek için ter dökecek. KPSS Önlisans Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayıları esas alınarak hazırlanan net-puan tablosundan tahmini P93 puanınızı öğrenebilirsiniz. KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? Öğrenciler sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih ve alacağı puan için sorgulamaya başladı. Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI SAAT KAÇTA?

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC'de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa'da sınava girecek adaylar, saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS KAÇ SORU?

KPSS ön lisans oturumunda adaylara Genel Kültür ile Genel Yetenek testlerinden 60'şar olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. İşte soruların konulara göre dağılımı.

TÜRKÇE

1) Sözcükte Anlam

2) Cümlede Anlam

3) Paragrafta Anlam

4) Ses Bilgisi

5) Yapı Bilgisi

6) Sözcük Türleri

7) Cümle Bilgisi

8) Yazım Kuralları

9) Noktalama İşaretleri

10) Anlatım Bozuklukları

11) Sözel Mantık

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KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır?

MATEMATİK

30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)

Temel Kavramlar,

Sayılar,

Bölme-Bölünebilme Kuralları,

Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,

Birinci Dereceden Denklemler,

Rasyonel Sayılar,

Üslü Sayılar,

Köklü Sayılar,

Çarpanlara Ayırma,

Eşitsizlik – Mutlak Değer,

Oran – Orantı,

Problemler,

Kümeler,

İşlem - Modüler Aritmetik,

Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

Tablo ve Grafikler

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KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır?

TARİH

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri

Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri

Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)

XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi

XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

I. TBMM Dönemi

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi

Atatürk İnkılapları

Atatürk İlkeleri

Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk Sonrası Dönem

Atatürk'ün Hayatı ve Kişiliği

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi