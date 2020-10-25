KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda binlerce aday geçerli puanı alabilmek için ter dökecek. KPSS Önlisans Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayıları esas alınarak hazırlanan net-puan tablosundan tahmini P93 puanınızı öğrenebilirsiniz. KPSS önlisans 60, 65, 70, 75 puan almak için kaç net gerekir? KPSS 2020 önlisans puan hesaplama nasıl yapılır? Öğrenciler sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih ve alacağı puan için sorgulamaya başladı. Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...