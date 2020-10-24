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Haberler Galeri ÖSYM açıkladı! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

ÖSYM açıkladı! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

KPSS'de kalem silgi verilecek mi? KPSS sınavlarının ön lisans oturumu 25 Ekim'de gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için sınavın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavı için gerekli belgeler neler? İşte KPSS ön lisans sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 17:06
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ÖSYM açıkladı! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

KPSS sınavında kalem silgi verilecek mi? KPSS ön lisan sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2020 yılı KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim'de saat 10.15'te başlayacak. KPSS ön lisans sınavına katılacak adaylar, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladılar. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile birlikte adaylar dikkat edilmesi gerekenler konusunda detaylar açıklandı. Peki, 2020 KPSS sınavı için gerekli belgeler neler? KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS ön lisans sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM açıkladı! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

ÖSYM tarafından iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutular adaylara dağıtılacak.

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ÖSYM açıkladı! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

KPSS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

* Sınava giriş belgesi

* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

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ÖSYM açıkladı! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

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ÖSYM açıkladı! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,