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ÖSYM açıkladı! KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? KPSS sınavlarının ön lisans oturumu 25 Ekim'de gerçekleştirilecek. Sınav öncesi heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için sınavın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS sınavı için gerekli belgeler neler? İşte KPSS ön lisans sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...
Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 17:06
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