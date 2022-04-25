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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maskesiz günler mesajı! Ben tokalaşmaya başladım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte önemli mesajlar vermeye devam ediyor. Bilim Kurulu Toplantısı öncesi maskesiz günler sinyali veren Bakan Koca, Adıyaman ziyaretinde "Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 09:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maskesiz günler mesajı! Ben tokalaşmaya başladım

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Bursa ve Sakarya'nın ardından Adıyaman'a gitti. Ziyaretleri sırasında maske takmayıp vatandaşlarla tokalaşan, öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, pandemiyle mücadelede gelinen noktaya dair ipucu verdi. Soruları yapıtlayan Koca, önemli mesajlar verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maskesiz günler mesajı! Ben tokalaşmaya başladım

BAKAN KOCA: ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ: Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maskesiz günler mesajı! Ben tokalaşmaya başladım

Kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. 'Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın' istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maskesiz günler mesajı! Ben tokalaşmaya başladım

Biz büyüklerimizi gripten koruma çabası içinde olmuyor muyuz? 2.5 yıllık zaman dilimi bize üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını maskenin önemli oranda önleyebildiğini gösterdi. Pandemi sonrası normal dönemde de bu olmalı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan maskesiz günler mesajı! Ben tokalaşmaya başladım

MASKESİZ VATANDAŞIN ARASINDA OLMAYI ÖZLEMİŞİZ: Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?