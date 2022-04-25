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Bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER

Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan ayına veda edecek olmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayrama ulaşacak olmanın sevincini yaşıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte "bayram tatili kaç gün?", "bayram tatili 9 gün mü?" gibi sorgular artmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 9 gün uygulanan bayram tatilinin bu sene de uygulanması talep ediliyor. Peki, bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2022 09:42
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Bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER

Bayram tatili birleşti mi? 3,5 gün resmi tatil olan Ramazan Bayramı'nın birleşen diğer günlerin de eklenerek hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün uygulanması bekleniyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından idrak edilen Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, tatil süresi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ, KAÇ GÜN?

Hemen şunu belirtelim ki, bayram tatili ile ilgili kararın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 25 Nisan Pazartesi yani bugün gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın bayram tatili ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER

GEÇTİĞİMİZ YIL 9 GÜN TATİL YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, bayram tatilinin yanı sıra birleşen diğer günlerde 2,5 gün idari izinli sayılmıştı. Bu kapsamda hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapılmıştı. Söz konusu uygulama bu sene de hayata geçirilirse 9 gün tatil yapma imkanı olacak. Bayram tatili ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

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Bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

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Bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.