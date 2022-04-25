Bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER

GEÇTİĞİMİZ YIL 9 GÜN TATİL YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, bayram tatilinin yanı sıra birleşen diğer günlerde 2,5 gün idari izinli sayılmıştı. Bu kapsamda hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapılmıştı. Söz konusu uygulama bu sene de hayata geçirilirse 9 gün tatil yapma imkanı olacak. Bayram tatili ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.