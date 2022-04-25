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Bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? SON DAKİKA HABERLER
Bayram tatili kaç gün olacak? Ramazan ayına veda edecek olmanın hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da bayrama ulaşacak olmanın sevincini yaşıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte "bayram tatili kaç gün?", "bayram tatili 9 gün mü?" gibi sorgular artmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 9 gün uygulanan bayram tatilinin bu sene de uygulanması talep ediliyor. Peki, bayram tatili birleşti mi? 5-6 Mayıs tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte son gelişmeler...