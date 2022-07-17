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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Güvenlik sistemleri hastanelerde uygulamaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hastanelerde uygulamaya konulan "Kapı Güvenlik Sistemleri" ile "şiddete bir engel koyulduğunu" bildirdi. Görüntülerde, güvenlik personellerinin hastaneye giren vatandaşları X-Ray cihazlarından geçirdiği ve üst araması yaptığı görülüyor.
Giriş Tarihi: 17.07.2022 00:49Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 00:50