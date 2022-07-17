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Haberler Galeri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Güvenlik sistemleri hastanelerde uygulamaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Güvenlik sistemleri hastanelerde uygulamaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hastanelerde uygulamaya konulan "Kapı Güvenlik Sistemleri" ile "şiddete bir engel koyulduğunu" bildirdi. Görüntülerde, güvenlik personellerinin hastaneye giren vatandaşları X-Ray cihazlarından geçirdiği ve üst araması yaptığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 00:49 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 00:50
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Güvenlik sistemleri hastanelerde uygulamaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan "Kapı Güvenlik Sistemleri" ile "şiddete bir engel koyulduğunu" bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Güvenlik sistemleri hastanelerde uygulamaya alındı

Bakan Koca, Twitter hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Güvenlik sistemleri hastanelerde uygulamaya alındı

"ŞİDDETE BİR ENGEL KOYUYORUZ"

Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı." ifadelerini kullandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Güvenlik sistemleri hastanelerde uygulamaya alındı

"DOKTORUMA SAYGI"

Koca, ayrıca "DoktorumaSaygı" etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir." ifadelerine yer verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Güvenlik sistemleri hastanelerde uygulamaya alındı