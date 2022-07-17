Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Güvenlik sistemleri hastanelerde uygulamaya alındı

"ŞİDDETE BİR ENGEL KOYUYORUZ"

Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı." ifadelerini kullandı