16 Temmuz 2022, Cumartesi
Meteoroloji'den yangın uyarısı: Sıcaklık 42 dereceye çıkacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporlarını yayımladı. Buna göre yurdun batısında sıcaklıkların yükseleceği vurgulanırken, Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, hava sıcaklarının 42 dereceyi bulacağı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması vurgulandı.
Giriş Tarihi: 16.07.2022 19:11 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 19:14
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