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Meteoroloji'den yangın uyarısı: Sıcaklık 42 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporlarını yayımladı. Buna göre yurdun batısında sıcaklıkların yükseleceği vurgulanırken, Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, hava sıcaklarının 42 dereceyi bulacağı ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması vurgulandı.

Giriş Tarihi: 16.07.2022 19:11 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 19:14
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Meteoroloji’den yangın uyarısı: Sıcaklık 42 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

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Meteoroloji’den yangın uyarısı: Sıcaklık 42 dereceye çıkacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi başlığı adı altında yapılan uyarıda "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ili genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece ) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (%10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/ hız) beklenmektedir." denildi.

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Meteoroloji’den yangın uyarısı: Sıcaklık 42 dereceye çıkacak

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

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Meteoroloji’den yangın uyarısı: Sıcaklık 42 dereceye çıkacak

Meteoroloji'nin internet sitesinde yayımlanan haftalık hava tahmin raporları ise şöyle:

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Meteoroloji’den yangın uyarısı: Sıcaklık 42 dereceye çıkacak