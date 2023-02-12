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13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?
"13 Şubat okullar açılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, ilk açıklamasında okulların 13 Şubat tarihine kadar tatil edildiğini açıklamıştı. Daha sonra tatil süreleri uzatıldı. Veliler ve öğrenciler hangi illerde tatil sürelerinin uzatıldığını merak ediyor. Peki, 13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?