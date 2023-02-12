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Haberler Galeri 13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?

13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?

"13 Şubat okullar açılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, ilk açıklamasında okulların 13 Şubat tarihine kadar tatil edildiğini açıklamıştı. Daha sonra tatil süreleri uzatıldı. Veliler ve öğrenciler hangi illerde tatil sürelerinin uzatıldığını merak ediyor. Peki, 13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 21:01
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13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?

"13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrasında okullar ve üniversiteler için peş peşe kararlar alınmıştı. Veliler ve öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?

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13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?

YARIN OKUL VAR MI? 13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ OKULLAR KAPALI MI?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar eğitim öğretime verilen aranın 20 Şubat'a kadar bir hafta daha uzatıldığını bildirdi. Dolayısıyla yarın okullar kapalı olacaklar.

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13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?

Üniversiteler ise yaz aylarına kadar uzaktan eğitime devam edecekler.

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13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?

BAKAN ÖZER'DEN YKS VE LGS AÇIKLAMASI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası eğitim alanında alınan kararlara ilişkin açıklamada bulundu. Özer, "LGS'yi sadece 8'inci sınıfın I. dönem konularından yapacağız. Yine YKS'de 12'nci sınıfın II. dönem konuları sınavda dâhil olmayacak." dedi.

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13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullar için ise henüz bir duyuru yapılmadı.