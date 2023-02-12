"13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrasında okullar ve üniversiteler için peş peşe kararlar alınmıştı. Veliler ve öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?