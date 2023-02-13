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Gaziantep'te duygulandıran görüntüler: Hemşireler canları pahasına hasta çocukları kurtardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında Gaziantep'de hemşirelerin kaçmak yerine hasta çocukları kurtarma çabasının görüntülerini paylaştı. Asrın felaketi sırasında kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde, hemşirenin servise koşarak kucakladığı çocuğu binanın dışına çıkardığı görüldü.

Giriş Tarihi: 13.02.2023 02:13 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 02:33
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Gaziantep’te duygulandıran görüntüler: Hemşireler canları pahasına hasta çocukları kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde resmi rakamlara göre, 29 bin 605 kişi vefat etti.

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Gaziantep’te duygulandıran görüntüler: Hemşireler canları pahasına hasta çocukları kurtardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15.55 itibarıyla 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini açıkladı.

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Gaziantep’te duygulandıran görüntüler: Hemşireler canları pahasına hasta çocukları kurtardı

HASTA ÇOCUKLARI KURTARMAK İÇİN KOŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli bir hemşirenin hasta çocukları kurtarma görüntülerini paylaştı.

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Gaziantep’te duygulandıran görüntüler: Hemşireler canları pahasına hasta çocukları kurtardı

Bakan Koca paylaşımında, "Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep’te duygulandıran görüntüler: Hemşireler canları pahasına hasta çocukları kurtardı

Görüntüde sarsıntı devam ederken hemşirenin dış kapının aksine servise koşarak kucakladığı çocuğu bina dışına çıkarması yer aldı.