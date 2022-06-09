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Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönem! Kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönemin adımları atıldı. Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Peki Türk vatandaşları kaç ülkeye vizesiz girebiliyor? Hangi ülkeye pasaportsuz gidilir? Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.06.2022 22:04 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 22:04
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Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönem! Kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönem! Kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

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Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönem! Kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

Uygulamanın iki ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, karşılıklı turist oranının artmasının beklendiği kaydedildi.

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Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönem! Kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

PASAPORTSUZ KİMLİKLE GİDİLEN ÜLKELER LİSTESİ

Kıbrıs (KKTC)

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Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönem! Kimlikle geçiş uygulaması başlıyor

Azerbaycan