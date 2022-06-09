09 Haziran 2022, Perşembe
Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönem! Kimlikle geçiş uygulaması başlıyor
Türkiye ile Sırbistan arasında yeni dönemin adımları atıldı. Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Peki Türk vatandaşları kaç ülkeye vizesiz girebiliyor? Hangi ülkeye pasaportsuz gidilir? Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.06.2022 22:04 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 22:04
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