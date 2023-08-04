Saç beyazlamasını durduruyor! İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi! 40 gün boyunca her sabah...

İbn-i Sina'nın şifa reçetesine göre saç beyazlaması için mucizevi bir öneri ortaya çıktı. Aç karnına 4 gün boyunca sabahları tüketilen bu şifa reçetesi, saç beyazlamasına birebir çözüm sunuyor. Saç beyazlaması bazı kişilerde genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkarken, çevresel etkenler ve kullanılan ürünler de etkili olabiliyor. İşte o yöntem...