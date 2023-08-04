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Haberler Galeri Saç beyazlamasını durduruyor! İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi! 40 gün boyunca her sabah...

Saç beyazlamasını durduruyor! İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi! 40 gün boyunca her sabah...

İbn-i Sina'nın şifa reçetesine göre saç beyazlaması için mucizevi bir öneri ortaya çıktı. Aç karnına 4 gün boyunca sabahları tüketilen bu şifa reçetesi, saç beyazlamasına birebir çözüm sunuyor. Saç beyazlaması bazı kişilerde genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkarken, çevresel etkenler ve kullanılan ürünler de etkili olabiliyor. İşte o yöntem...

Giriş Tarihi: 04.08.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 16:04
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Saç beyazlamasını durduruyor! İbn-i Sina’nın asırlık reçetesi! 40 gün boyunca her sabah...

Saç beyazlaması, genetik faktörlerin yanı sıra yaşın ilerlemesiyle de ortaya çıkabilen doğal bir süreçtir. Beyazlamaya başlayan saçlar, birçok kişi için endişe verici olabilir. Sağlığa zarar verebilecek boyalar yerine doğal yöntemleri tercih etmek isteyenler, İbn-i Sina'nın beyaz saçları yok etmeye yardımcı olan tarifini deneyebilir. İşte saç beyazlamasını durduran doğal yöntem...

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Saç beyazlamasını durduruyor! İbn-i Sina’nın asırlık reçetesi! 40 gün boyunca her sabah...

SICAK YAĞLAR (KATRAN)

Katran ülkemizin birçok noktasında yetişen bir bitkidir. Doğanın mucizelerinden olan katran bitkisi ile saç beyazlamasını önleyebilirsiniz.

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Saç beyazlamasını durduruyor! İbn-i Sina’nın asırlık reçetesi! 40 gün boyunca her sabah...

KEÇİBOYNUZU YAĞI

Keçiboynuzu besleyici değerleri oldukça yüksek bir besindir. İçeriğinde bulunan mineral ve vitaminler besleyici özelliğe sahiptir. İbn-i Sina'nın reçetesine göre keçiboynuzu yağı saç beyazlamasını önlemektedir.

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Saç beyazlamasını durduruyor! İbn-i Sina’nın asırlık reçetesi! 40 gün boyunca her sabah...

ÇÖREK OTU YAĞI

Mutfaklarımızda sıkça kullanılan çörek otu ve çörek otu yağının birçok faydası bulunmaktadır. Çörek otu ve çörek otu yağına ilgi hergün artarak devam etmektedir.

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Saç beyazlamasını durduruyor! İbn-i Sina’nın asırlık reçetesi! 40 gün boyunca her sabah...

BAN OTU YAĞI

Ban otu yağı hem saç çıkarma konusunda hem de saç beyazlamasını önleme konusunda etkili bir besindir..