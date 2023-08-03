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Danla Bilic'ten ikiyüzlülüğün böylesi! Disney'i önce eleştirdi sonra geri adım attı

Yayın tarihi bile belli olan 'Atatürk' dizinin Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle iptal eden Disney'e tepkiler devam ediyor. Disney Plus abonelikleri iptal edilirken her fırsatta vatansever ve Atatürkçü olduklarını söyleyen ünlülerden çıt çıkmadı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bugün Disney Plus'ı boykot eden bir tweet attı. Bilic, hemen ardından ise bu tweeti sildi. Danla Bilic'in Disney'i boykot ettiği tweeti kaldırması ise tepki çekti!

Giriş Tarihi: 03.08.2023 19:23 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 19:33
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Danla Bilic’ten ikiyüzlülüğün böylesi! Disney’i önce eleştirdi sonra geri adım attı

FOX'un dijital platformu Disney Plus, Ermesi lobinin baskıları ile bir skandala imza attı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı diziyi, yayınlamama kararı aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Danla Bilic’ten ikiyüzlülüğün böylesi! Disney’i önce eleştirdi sonra geri adım attı

Tüm bölümleri çekilen, yayın tarihi bile belli olan diziyle ilgili alınan bu karar, tepkiyle karşılandı. Ermesi lobisi baskısı ile tüm dünyada yayınlanması engellenen dizinin FOX TV'de yayınlanacağı açıklandı.

Türkiye'nin kurucu lideri hakkında verilen bu karar, tepkiyle karşılandı. Ancak ne Atatürk'ün kurduğu parti CHP'den ne de her fırsatta 'Atatürkçü' olduğunu savunan isimlerden çıt çıkmadı.

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Danla Bilic’ten ikiyüzlülüğün böylesi! Disney’i önce eleştirdi sonra geri adım attı

Online platformla anlaşma yapan sözde vatansever sanatçıların suskunluğu gerçek yüzlerini bir kez daha kanıtladı.

SKANDALA İMZA ATTILAR!

Abonelikler iptal edilirken Disney Plus, "Global içerik olduğu için ülkelerden alınan geri bildirimler önemli. Tepkiler ne kadar fazla olursa o kadar göz önünde oluyor" açıklaması ile bir skandala daha imza attı.

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Danla Bilic’ten ikiyüzlülüğün böylesi! Disney’i önce eleştirdi sonra geri adım attı

DANLA BİLİC'TEN BOYKOT TWEETİ

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bugün Disney Plus'ı boykot eden bir tweet attı.

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Danla Bilic’ten ikiyüzlülüğün böylesi! Disney’i önce eleştirdi sonra geri adım attı

"HADİ S…R YÜRÜ"

Sosyal medya fenomeni tweetinde, "#DisneyPlusBoykot afedersiniz konuya anca hakim olabildim. Hadi s…r yürü!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı sonrasında Bilic, tweetini hemen sildi.