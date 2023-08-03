Danla Bilic’ten ikiyüzlülüğün böylesi! Disney’i önce eleştirdi sonra geri adım attı

Tüm bölümleri çekilen, yayın tarihi bile belli olan diziyle ilgili alınan bu karar, tepkiyle karşılandı. Ermesi lobisi baskısı ile tüm dünyada yayınlanması engellenen dizinin FOX TV'de yayınlanacağı açıklandı.

Türkiye'nin kurucu lideri hakkında verilen bu karar, tepkiyle karşılandı. Ancak ne Atatürk'ün kurduğu parti CHP'den ne de her fırsatta 'Atatürkçü' olduğunu savunan isimlerden çıt çıkmadı.