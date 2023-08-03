03 Ağustos 2023, Perşembe
Danla Bilic'ten ikiyüzlülüğün böylesi! Disney'i önce eleştirdi sonra geri adım attı
Yayın tarihi bile belli olan 'Atatürk' dizinin Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle iptal eden Disney'e tepkiler devam ediyor. Disney Plus abonelikleri iptal edilirken her fırsatta vatansever ve Atatürkçü olduklarını söyleyen ünlülerden çıt çıkmadı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bugün Disney Plus'ı boykot eden bir tweet attı. Bilic, hemen ardından ise bu tweeti sildi. Danla Bilic'in Disney'i boykot ettiği tweeti kaldırması ise tepki çekti!
Giriş Tarihi: 03.08.2023 19:23 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 19:33
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