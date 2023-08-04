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Haberler Galeri CHP'de yerel seçim çıkmazı! Hem İYİ Parti hem HDP sıkıştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

CHP'de yerel seçim çıkmazı! Hem İYİ Parti hem HDP sıkıştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan koalisyon masası yerel seçimler öncesi CHP'de kriz yarattı. 2019'da olduğu gibi 2024'te de İYİ Parti ve HDP'yi yanında görmek isteyen CHP, iki partinin talepleri karşısında sıkıntılı bir sürece girdi. İYİ Parti tarafı destekleyecekleri il ve ilçe sayısı kadar CHP'nin de kendilerini desteklemesini istedi. HDP tarafının ise olası ittifakta Zafer Partisi gibi yazılı mutabakat şartı koşarak bu maddelerin tek tek açıklanmasını isteyeceği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 04.08.2023 08:35
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CHP’de yerel seçim çıkmazı! Hem İYİ Parti hem HDP sıkıştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

2019 yılındaki son yerel seçimlerde, İYİ Parti ve HDP'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanabilen CHP, 31 Mart'ta bu şehirleri elinde tutabilmek için yeni bir ittifakı "zorunlu" görüyor.

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CHP’de yerel seçim çıkmazı! Hem İYİ Parti hem HDP sıkıştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

Bu kapsamda İYİ Parti ile görüşmeleri resmen başlatan CHP'nin, HDP ile de nabız yokladığı belirtiliyor. 2019'a kıyasla daha somut tavizler bekleyen 2 partinin ağır talepleri, CHP Genel Merkezi'ni çıkmaza soktu.

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CHP’de yerel seçim çıkmazı! Hem İYİ Parti hem HDP sıkıştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

İYİ PARTİ "TOK SATICI" ROLÜNDE
İki partiden son dönemde sık sık "Her ilde kendi adaylarımızla yarışmaya hazırlanıyoruz" şeklindeki açıklamalar ön plana çıkarken, bunun CHP ile görüşmelerde "el yükseltmeye" yönelik bir mesaj olduğu değerlendiriliyor.

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CHP’de yerel seçim çıkmazı! Hem İYİ Parti hem HDP sıkıştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak aracılığıyla seçimlere yönelik pazarlıklara 13 Temmuz'da başlayan iki parti, aradan geçen 3 haftalık süreçte kayda değer bir ilerleme sağlayamadı.

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CHP’de yerel seçim çıkmazı! Hem İYİ Parti hem HDP sıkıştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu iştah kabartıyor

Bunun yanı sıra İYİ Parti kanadının son dönemde Cumhur İttifakı'na göz kırpan açıklamaları CHP Genel Merkezi'nde rahatsızlığa sebep oldu. Ayrıca İYİ Parti'nin ittifak görüşmeleri sırasında "eşit dağılım" ilkesini şart koştuğu da öne sürüldü.