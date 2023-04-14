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Sabah yazarı Mehmet Barlas'tan çarpıcı seçim analizi: FETÖ ve PKK'nın adayı belli sizin adayınız kim?
Koalisyon masasının ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ ve PKK'dan peş peşe gelen destek mesajları sonrası CHP içerisinde bu örgütlerle ve iltisaklı kuruluşlarla ilgili isimlerin adaylığı da tartışılıyor. Sabah yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda HDP destekli 6'lı koalisyonun Kılıçdaroğlu'nu "son umut" olarak gördüğüne dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:02Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:09