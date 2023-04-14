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Sabah yazarı Mehmet Barlas'tan çarpıcı seçim analizi: FETÖ ve PKK'nın adayı belli sizin adayınız kim?

Koalisyon masasının ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ ve PKK'dan peş peşe gelen destek mesajları sonrası CHP içerisinde bu örgütlerle ve iltisaklı kuruluşlarla ilgili isimlerin adaylığı da tartışılıyor. Sabah yazarlarından Mehmet Barlas, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda HDP destekli 6'lı koalisyonun Kılıçdaroğlu'nu "son umut" olarak gördüğüne dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:09
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Sabah yazarı Mehmet Barlas’tan çarpıcı seçim analizi: FETÖ ve PKK’nın adayı belli sizin adayınız kim?

Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın "FETÖ ve PKK'nın adayı belli sizin adayınız kim?" başlıklı yazısı

7'li Masa kurulduğu günden bu yana, PKK ve FETÖ'cüler farklı bir strateji izliyordu. 7'li koalisyona ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na bir zarar gelmemesi için doğrudan destek açıklaması yapmıyorlardı.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas’tan çarpıcı seçim analizi: FETÖ ve PKK’nın adayı belli sizin adayınız kim?

Ancak son 15 günde durum değişti. FETÖ'cüler ve PKK'lılar her platformda açık açık Kılıçdaroğlu'na tam destek veriyor. Sosyal medyadaki FETÖ'cüler, PKK'lılar ve tüm Türkiye düşmanlarının hedefinde Erdoğan var.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas’tan çarpıcı seçim analizi: FETÖ ve PKK’nın adayı belli sizin adayınız kim?

Hepsinin adayı ise tahmin edeceğiniz gibi Kılıçdaroğlu. Kamuoyunun ne düşündüğü umurlarında bile değil. Peki bu kadar pervasız olmalarının nedenini merak ediyor musunuz?

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Sabah yazarı Mehmet Barlas’tan çarpıcı seçim analizi: FETÖ ve PKK’nın adayı belli sizin adayınız kim?

FETÖ'NÜN SON UMUDU KILIÇDAROĞLU
Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile 2012 yılından bu yana mücadele ediyor. Bu mücadeleden bir adım bile geri atmadı. Türkiye'de FETÖ ile mücadele konusunda bu kararlılığı gösterecek başka bir lider de bulunmuyor. Seçimlerden sonra FETÖ'nün yurtdışı ayağı ile topyekûn bir mücadeleye girişileceği biliniyor.

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Sabah yazarı Mehmet Barlas’tan çarpıcı seçim analizi: FETÖ ve PKK’nın adayı belli sizin adayınız kim?

Yani 14 Mayıs seçimleri, FETÖ için son umut.