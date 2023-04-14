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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan İnbusiness’a çok özel açıklamalar: Sıfır Atık Vakfı kuracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan İnbusiness’a çok özel açıklamalar: Sıfır Atık Vakfı kuracağız

Dünyaya örnek olan Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Emine Erdoğan, "Bu çabamızı, sivil toplum gönüllüleri ile daha geniş kitlelere yaymak amacıyla Sıfır Atık Vakfı kuracağız. Vakfımız, bu sesin, daha çok yankılanmasına katkı sağlayacak" dedi. Tek bir sigaranın üretimi için 3.7 litre su kullanıldığını belirten Erdoğan, "Milyonlarca insanın içme suyuna erişemediği bir dünyada, tek bir sigaranın üretimi için 3.7 litre su kullanılması, sorumlu her dünya vatandaşını derinden yaralıyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:08
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan İnbusiness’a çok özel açıklamalar: Sıfır Atık Vakfı kuracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness'a bir röportaj verdi. Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'e konuşan Emine Erdoğan, küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi'nin serüvenini ve hedeflerini anlattı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan İnbusiness’a çok özel açıklamalar: Sıfır Atık Vakfı kuracağız

HAREKETE GEÇMEK MECBURİYETİNDEYİZ

Sıfır Atık Projesi'nin bu noktaya gelmesini, ülke olarak gösterdiğimiz samimi gayretlerimizin bir meyvesi olarak görüyorum. Dünyayı kurtarmak bizim elimizde.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan İnbusiness’a çok özel açıklamalar: Sıfır Atık Vakfı kuracağız

İnsanlık olarak ya hep birlikte kazanacağımız ya da hep birlikte kaybedeceğimiz bu denklemde, topyekûn ve hemen bugün, harekete geçmek mecburiyetindeyiz. Bizim tek gayemiz Sıfır Atık hareketinin fikri savunuculuğunu yapmak oldu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan İnbusiness’a çok özel açıklamalar: Sıfır Atık Vakfı kuracağız

DÜNYA BİZE EMANET

Her gün çevre krizlerinin sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Durumun ciddiyetini görmek için felaket senaryolarına ihtiyacımız yok. Bölgede üst üste gelen doğal afetler bölgenin yükünü artırdı. Aldığımız darbe ne kadar büyük olursa olsun umutsuzluğa kapılmamalıyız.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan İnbusiness’a çok özel açıklamalar: Sıfır Atık Vakfı kuracağız

Dünya bize emanettir. Bu emaneti korumak ve sürdürülebilir bir yaşamın temelini atmak; adalet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasından geçiyor. Anadolu kültüründe değer verilen her şeyi korumaya karşı bir temayül vardır. Tüm kampanyalarımızın temelinde de mirasımızı koruma motivasyonu var.