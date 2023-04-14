Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan İnbusiness’a çok özel açıklamalar: Sıfır Atık Vakfı kuracağız

Dünyaya örnek olan Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Emine Erdoğan, "Bu çabamızı, sivil toplum gönüllüleri ile daha geniş kitlelere yaymak amacıyla Sıfır Atık Vakfı kuracağız. Vakfımız, bu sesin, daha çok yankılanmasına katkı sağlayacak" dedi. Tek bir sigaranın üretimi için 3.7 litre su kullanıldığını belirten Erdoğan, "Milyonlarca insanın içme suyuna erişemediği bir dünyada, tek bir sigaranın üretimi için 3.7 litre su kullanılması, sorumlu her dünya vatandaşını derinden yaralıyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 08:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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