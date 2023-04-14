14 Nisan 2023, Cuma
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RAMAZAN'IN SON CUMA MESAJLARI 2023 | 14 Nisan En güzel, resimli, dualı, hadisli Cuma ve Ramazan mesajları!

Ramazan ayı ve Cuma mesajları 2023! Mübarek gün olarak kabul gören Cuma gününde her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerine "Cumanız Mübarek Olsun" dilemek isteyen islam alemi, en anlamlı ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri araştırmalarına başladı. İşte, Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından gönderebileceğiniz en yeni 14 Nisan Ramazan ayına özel Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 14.04.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 09:41
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RAMAZAN’IN SON CUMA MESAJLARI 2023 | 14 Nisan En güzel, resimli, dualı, hadisli Cuma ve Ramazan mesajları!

Ramazan ayına Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri müslüman alemi tarafından araştırılıyor.Mübarek olduğu kabul edilen bu özel günde birçok kişi sosyal medya hesaplarından ya da SMS yoluyla sevdiklerine "Hayırlı cumalar" mesajları gönderecek. Bizde sizler için en güzel, anlamlı ve ayetli, WhatsApp için Ramazan Ayının son cuma sözlerini derledik.

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RAMAZAN’IN SON CUMA MESAJLARI 2023 | 14 Nisan En güzel, resimli, dualı, hadisli Cuma ve Ramazan mesajları!

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

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RAMAZAN’IN SON CUMA MESAJLARI 2023 | 14 Nisan En güzel, resimli, dualı, hadisli Cuma ve Ramazan mesajları!

Cuma'nız mübarek olsun. Ey Allah'ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme… Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. Amin! Hayırlı Cumalar.

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RAMAZAN’IN SON CUMA MESAJLARI 2023 | 14 Nisan En güzel, resimli, dualı, hadisli Cuma ve Ramazan mesajları!

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

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RAMAZAN’IN SON CUMA MESAJLARI 2023 | 14 Nisan En güzel, resimli, dualı, hadisli Cuma ve Ramazan mesajları!

Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)