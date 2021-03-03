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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri "Saatler değişecek" Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı için yeni adım! 21:00'dan sonra... "Saatler değişecek" Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı için yeni adım! 21:00'dan sonra...
Sokağa çıkma yasağı için yeni adımların atılması bekleniyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması kalkarken, diğer illerde sadece cumartesi günü kısıtlama olmayacak. Saat 21:00'a kadar sürmesine karar verilen kısıtlama saatinde değişiklik olabileceğinin sinyalleri geldi. Önümüzdeki dönemde düşük ve orta riskli illerde kısıatlama saatlerinin değişmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 03.03.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 16:42
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı için yeni adım atılması bekleniyor. Düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasakları için yeni adımların atılması sonrasında saatlerin değişmesi bekleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin değişmesine yönelik çalışmaların yapıldığı biliniyor. Bilim kurulu üyesi konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saat 21:00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı düşük ve orta riskli illerde kısıtlama saatlerinin değişmesi bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, yeni dönemde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesinin nedenini DHA'ya değerlendirdi.
AKŞAMLARI EN BÜYÜK SIKINTI...
Akın, akşam sokak kısıtlaması uygulanmasının zaman zaman "Gündüz virüs ortada yok, akşam sokağa çıkıyor" diye espri konusu olduğunu hatırlatarak, "Güzel bir espri olmakla beraber doğru bir bilgi değil; çünkü akşam en büyük sıkıntı özellikle lokanta, kafe, pastane ya da restoran buralarda uzun süre oturarak yemek yenmesi, sohbet edilmesi. Buralar kapalı olduğu için bu toplantılar genellikle büyük salonlarda veya evler içinde yapılmaya başlandı.
O zaman 21.00 saatini sınır koyduğunuz zaman genellikle ev içerisindeki o büyük toplantıları engellediğimizi düşünüyoruz. Buna ait de elimizde çok fazla kanıt var.
Mühim olan ev içindeki toplantıları engelleyebilmek; çok büyük aile toplantılarının yapılması, bir anda hastalığın kümeleşerek çevreye yayılmasına sebep oluyor. Bu nedenle 21.00'den sonra sokağa çıkmanın durdurulmuş olması ya da kısıtlanması önemli bir nokta" diye konuştu.