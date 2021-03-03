"Saatler değişecek" Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı için yeni adım! 21:00'dan sonra...

AKŞAMLARI EN BÜYÜK SIKINTI...

Akın, akşam sokak kısıtlaması uygulanmasının zaman zaman "Gündüz virüs ortada yok, akşam sokağa çıkıyor" diye espri konusu olduğunu hatırlatarak, "Güzel bir espri olmakla beraber doğru bir bilgi değil; çünkü akşam en büyük sıkıntı özellikle lokanta, kafe, pastane ya da restoran buralarda uzun süre oturarak yemek yenmesi, sohbet edilmesi. Buralar kapalı olduğu için bu toplantılar genellikle büyük salonlarda veya evler içinde yapılmaya başlandı.