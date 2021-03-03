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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Resmi açıklama: Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kıraathane ve kahvehanelerde okey, kağıt, tavla serbest mi? Resmi açıklama: Kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kıraathane ve kahvehanelerde okey, kağıt, tavla serbest mi? Son dakika... Kahvelerde oyun oynama yasağı kalktı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Kontrollü normalleşme süreci ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayan İçişleri Bakanlığı, kahvehaneler ve kıraathanelerde oyun oynamanın serbest olup olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Peki, kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kıraathane ve kahvehanelerde okey, kağıt, tavla serbest mi? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 03.03.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 17:06
Son dakika.. Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynamak serbest mi? Türkiye'de ikinci normalleşme süreci başladı. Kontrollü normalleşme sürecinin ardından gözler kısıtlamaların detaylarına çevrildi. Bilindiği üzere temasın engellenmesi için kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynamak yasaklanmıştı. Yeni normalleşme ile bu yasağın devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, kahvelerde oyun yasağı kalktı mı? Kıraathane ve kahvehanelerde okey, kağıt, tavla serbest mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAHVELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki kahvehaneler, kıraathaneler, çay ve kır bahçeleri ile dernek lokallerinde salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde oyun (kağıt, okey vb.) oynanmasına müsaade edilmeyecek.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri, kapalı kalmaya devam edecek.
KAFE VE LOKANTALARA GİRİŞTE HES KODU ZORUNLU MU?
Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.
İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLER NASIL OLACAK? Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?
Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.