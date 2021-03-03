KAFE VE LOKANTALARA GİRİŞTE HES KODU ZORUNLU MU?

Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.

İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.