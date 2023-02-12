Deprem bölgelerinde enkazdan kaç kişi çıktı, kurtarıldı? 12 ŞUBAT 2023 ENKAZDAN SAĞ ÇIKAN kişi sayısı ve İSİM LİSTESİ!

Kamil: Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 119 saattir yıkıntılar altında olan 16 yaşındaki Kamil, Kırgız, Rus ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmalarıyla enkaz altından sağ kurtarıldı. 119. saatte enkazdan sağ çıkartılan Kamil'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kamil'in vücut bütünlüğünde bir sorun olmadığı, bünyesinde herhangi bir ezilme, çürüme ya da açık yaranın da olmadığı bildirildi. Lise öğrencisi olan Kamil, enkazdan kurtulduğunda "Bugün günlerden ne?" sorusunu sordu.