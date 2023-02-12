12 Şubat 2023, Pazar
Bina kolon güçlendirme fiyatları ne kadar 2023? DEPREM Bina güçlendirme nasıl yapılır, hangi binalara uygulanır? Betonarme, çelik mantolama...
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle binlerce ev yıkıldı ve hasar gördü. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı yaralı sayısı da kamuoyuna açıklanıyor. Enkazdan sağ kurtulanlar ise içimize umut serpiyor. Yaşanan olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, önceden tedbir almak isteyen vatandaşlar, bina güçlendirme hakkında detayları araştırmaya başladı. Bina güçlendirme, bir binanın yapı malzemelerine, yapı elemanlarına veya yapı sistemlerine ek bir güç vermeyi amaçlar. Peki, bina güçlendirme nasıl yapılır, maliyeti ne kadar? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.02.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 08:41
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