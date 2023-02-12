Bina kolon güçlendirme fiyatları ne kadar 2023? DEPREM Bina güçlendirme nasıl yapılır, hangi binalara uygulanır? Betonarme, çelik mantolama...

Ülkemizde meydana gelen depremler binlerce evi yıkılmasına neden oldu. Bazı evlerde ise yıkılmazsa da büyük hasarlar oluştu. Bu hasarı önlemek ve binayı depreme karşı hazırlamak için yapılan bina güçlendirme çalışmaları, hayatı kurtarabilecek kritik bir uygulamadır. Binanın güçlendirilmesinin elverişli olup olmadığı geoteknik mühendislerin hazırladığı raporla tespit edilir. Peki bina güçlendirme nasıl yapılır? Bina güçlendirme maliyeti ne kadardır?