"BÜYÜK SEBEP BİRİNCİ SIRADA YURTTUR"

Yurdun kendisine geç haber verdiğine değinen baba Kabaiş, "Her şey birebir doğrudur, meydandadır. Bize geç haber verdiler. Önceden de söylüyordum. Yine söylüyorum. Büyük sebep birinci sırada yurttur. Çünkü kızıma sahip çıkmadı. Yani o çocuk orada akşam yemeğini yemiş. Dışarıya çıkıyor gezme amacıyla sahilde herkes geziyor. Gezme yeridir. 18.30'da oradan çıkıyor. Saat 23.00'den sonra orada yoklama vardır. Peki nöbetçi sen neden orada yoklama yapmadın? Niye erken haber vermedin? Karakola haber verseydin? Zaten kampüsün için karakol var. Onlara haber verselerdi ya da Rojin'i telefondan arasalardı. Belki bugün Rojin sağdı aramızdaydı. Ya da aileye haber verselerdi. Üçünü de yapmamış. Ne Rojin'in telefonunu aramış? Ne aileye haber verdiler ne de karakola? Geç haber verdiler? Cuma akşamı kayboluyor diğer günde cumartesi oluyor. Cumartesi 12'ye çeyrek kala beni aradılar. O zaman da ben 1 günlük Batman'daydım. Yurt söyleyince hemen Rojin'i aradım 4/5 defa üst üste telefonu çaldı, kaldıran yok. Üstümü değiştirdim Van'a yola çıkmak için biraz mesafe girdi ondan sonra polis beni aradı. "Telefonu, kek ve su gölün yakınında bulduk" eşyaları masanın üzerinde Rojin'i arama telefonu burada." dedi. Ben direkt Batman'a gittim. Yani yurdun çok büyük eksiklikleri var. Hem yurdun hem de üniversitenin. Ama en çok da yurdun ihmalleri var. Yani onlar görevini kötüye kullanmışlar. Görevini yapmamışlar."