12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik

"SİZİ YERYÜZÜNDEKİ HER MAZLUM MÜSLÜMAN'A MERHAMETLİ BİR BABA OLARAK TANIDIM"

Başkan Erdoğan'ın mazlumların yanında olduğunu yazıya döken 12 yaşındaki Filistinli Tasnim Olwan, "Siz çok iyi bir insan yüreğine sahipsiniz sizi yeryüzündeki her mazlum Müslüman'a merhametli bir baba olarak tanıdım ve o günden bu yana, insanlığın tüm geçmişindeki bu lanetli savaşların başladığı günden beri sizin gibi merhametli yardımcıları ve sizi anıyorum." ifadelerine yer verdi.