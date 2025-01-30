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Haberler Gündem Galerileri 12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a ahaber.com.tr aracılığıyla Türkçe mesaj: Mazlumları savunan sizden daha iyi bir başkan görmedik

12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a ahaber.com.tr aracılığıyla Türkçe mesaj: Mazlumları savunan sizden daha iyi bir başkan görmedik

Katil İsrail, 1 yılı aşkın süredir Gazze'de çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce Filistinliyi katletti. Bombardıman altında Gazzeli çocukların umutları, hayalleri ve eğitimleri yarım kalırken dünya ise sadece izlemekle yetindi. Türkiye'de anne ve babasının akademik eğitimini tamamladıktan sonra savaştan 3 ay önce Gazze'ye dönen 12 yaşındaki Filistinli Tasnim Olwan'a ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat ulaştı. Olwan, Başkan Erdoğan'a yazdığı Türkçe mektubunu sadece ahaber.com.tr ile paylaştı. Gazze'den Türkiye'ye uzanan satırlarda Olwan, 'Herkesin gönlünde olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim kalbimde ve tüm Filistinlilerin yüreğinde. Sevginizin boyutunu bilmiyorsunuz ama emin olun ki sevginiz tüm insanların yüreğini dolduruyor. Çünkü hakikati ve mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik.' ifadelerini kullandı.

Sevgi Canpolat
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.01.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:50
12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik

Terör devleti İsrail, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım suçu işlerken Filistinliler, Gazze'yi tek etmemek için 50 bin şehit verdi. Ateşkes sonrası 15 aylık savaşın ardından yerinden edilen yüz binlerce Filistinli yorgun ve yalın ayaklarla güneyden kuzeydeki topraklarına dönmeye devam ediyor.

GAZZELİ TASNİM OLWAN'DAN ERDOĞAN'A TÜRKÇE MEKTUP
12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik

Türkiye ise Başkan Erdoğan liderliğinde her seferinde sahada ve masada Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisine ve barışa fırsat tanınması gerektiğini vurguladı.

12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde babasının doktora ve annesinin ise yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra savaştan 3 ay önce Türkiye'den Gazze'ye dönen 12 yaşındaki Filistinli Tasnim Olwan'a ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat ulaştı.

12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik

BAŞKAN ERDOĞAN'A YAZDIĞI MEKTUBU AHABER.COM.TR İLE PAYLAŞTI
Mazlumların yanında dik duran Başkan Erdoğan için 1 ay önce (21.12.2024) mektup yazdığını fakat ulaştıramadığını belirten Tasnim Olwan mektubunu sadece ahaber.com.tr aracılığı ile okudu.

12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik

"KANAYAN GÖZYAŞLARINIZI GÖRDÜM"

Gazze'den Türkiye'ye uzanan satırlarda Olwan, şu ifadeleri kullandı: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir gün internette gezinirken sizi gördüm ve Dr. Mohamed El-Beltagy'nin Rabaa Meydanı'nda şehit olan kızı için kanayan gözyaşlarınızı gördüm. Bu görüntü o günden beri aklımdan hiç çıkmıyor.

12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik

"SİZİ YERYÜZÜNDEKİ HER MAZLUM MÜSLÜMAN'A MERHAMETLİ BİR BABA OLARAK TANIDIM"

Başkan Erdoğan'ın mazlumların yanında olduğunu yazıya döken 12 yaşındaki Filistinli Tasnim Olwan, "Siz çok iyi bir insan yüreğine sahipsiniz sizi yeryüzündeki her mazlum Müslüman'a merhametli bir baba olarak tanıdım ve o günden bu yana, insanlığın tüm geçmişindeki bu lanetli savaşların başladığı günden beri sizin gibi merhametli yardımcıları ve sizi anıyorum." ifadelerine yer verdi.

12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BENİM KALBİMDE VE TÜM FİLİSTİNLİLERİN YÜREĞİNDE"

Erdoğan'ın Filistinliler tarafından sevildiğini dile getiren Olwan, "Herkesin gönlünde olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim kalbimde ve tüm Filistinlilerin yüreğinde. Sevginizin boyutunu bilmiyorsunuz ama emin olun ki sevginiz tüm insanların yüreğini dolduruyor." dedi.

12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik

"SİZDEN DAHA İYİ BİR BAŞKAN GÖRMEDİK"
Başkan Erdoğan'ın liderliğine değinenTasnim Olwan, mektubunun devamında şu ifadelere yer verdi: Çünkü hakikati ve mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik.

12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik

"KALBİM SESİNİZİ DUYMAYI BEKLİYOR VE ÖZLÜYOR"
Bu mesajı size gönderdim sevgili dedem. Bize umut verirken, bizi sabet etmeye teşvik ederken ve bizi daha iyi bir geleceğe doğru iterken, kalbim sesinizi duymayı bekliyor ve özlüyor. Ömrümüzün geri kalanı bize kalsa da, Allah'tan bizi huzuruna toplamasını niyaz ediyorum.

12 yaşındaki Gazzeli Tasnim Olwan’dan Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Mazlumları savunma konusunda sizden daha iyi bir başkan görmedik

"KIZINIZ TASNİM OLWAN..."
Allah 'tan sizleri sağlıklı ve sağlıklı tutmasını, Sizi sevdiği ve razı olduğa şeylere hidayet etmesini, Müslümanlara, tüm Gazze çocuklarına ve tüm mazlumlara faydalı olmanızı niyaz ediyorum. Kızınız Tasnim Olwan...