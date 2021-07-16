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9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi?

Bayram tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatil için plan yapan vatandaşlar, bayram tatili süresinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Kurban Bayramı tatilinin başlangıç ve bitiş takvimini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler tatil süresine çevrildi. Peki, 9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.07.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 12:44
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9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi?

9 günlük tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı bu sene 19 Temmuz arefe günü ile birlikte 20-21-22-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban ibadetinin yerine getirileceği Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağı belli oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, tatil süresi ile ilgili de merak edilenleri açıkladı. Peki, 9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün yapılacak.

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9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

19 Temmuz Pazartesi günkü yarım gün tatil, idari tatil olarak belirlendi. Buna göre, 2021 Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamından başlayacak, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek.

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9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi?

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

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9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi?

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.