16 Temmuz 2021, Cuma
ANA SAYFA
9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi?
Bayram tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tatil için plan yapan vatandaşlar, bayram tatili süresinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Kurban Bayramı tatilinin başlangıç ve bitiş takvimini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler tatil süresine çevrildi. Peki, 9 günlük tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tatili hangi gün bitiyor? Bayram tatili resmi tatil mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.07.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 12:44
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12