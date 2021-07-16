16 Temmuz 2021, Cuma
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Marmara Denizi için müsilaj müjdesi! İlk 20 metre...
Hükümetin seferber olduğu Marmara Denizi'ni müsilajdan temizleme işlemi başarıyla devam ediyor. Müsilajla mücadelede amansız çalışmalar sonucu ilk 20 metre temizlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 16.07.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 13:49
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