Rize'de akılalmaz olay! Kontrol noktalarını aşmak için WhtasApp grubu kurmuşlar

'KEYFİ SEYAHATA İZİN YOK'

Devam eden bir hayat olduğunu, bazı tedarik zincirinde çalışanların sokağa çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyen Vali Çeber, "Bizim devam ettirmek zorunda olduğumuz bir yaşamımız var. İlaç, gıda ve hijyen maddesi ile bu işleri yapan insanlar lazım. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar ve hizmetinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri var. Kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmeleri gereken kişiler haricinde seyahatlere izin verilmiyor. Keyfi olarak seyahate çıkanlara uyarılarda bulunuyoruz" diye konuştu.