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Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? Araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi!
Son dakika... 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde araç giriş çıkışları kapatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de hayatı normale döndürmek için koronavirüse karşı mücadele kapsamında atılan adımlara yenilerini eklendiğini açıklayarak, 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilinde araç giriş çıkışının kapatıldığını duyurdu. Peki, 30 büyük il hangileri? Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? İşte araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi...
Giriş Tarihi: 04.04.2020 13:02Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 13:11