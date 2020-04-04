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Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? Araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi!

Son dakika... 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde araç giriş çıkışları kapatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de hayatı normale döndürmek için koronavirüse karşı mücadele kapsamında atılan adımlara yenilerini eklendiğini açıklayarak, 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilinde araç giriş çıkışının kapatıldığını duyurdu. Peki, 30 büyük il hangileri? Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? İşte araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 13:11
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Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? Araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi!

Araç giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "bu gece (4 Nisan) itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde 15 günlüğüne araç giriş çıkışına kapatıyoruz." dedi. Bu açıklamanın ardından 30 büyükşehirin listesi araştırılmaya başlandı. Peki, 30 büyük il hangileri? Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? İşte araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi...

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Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? Araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi!

ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANAN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

30 büyükşehir ve akciğer rahatsızlıklarının yoğun olduğu Zonguldak ilinde araç giriş çıkışları kapatıldı.

İşte 30 büyükşehir listesi:

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Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? Araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi!

Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi

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Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? Araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi!

Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

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Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? Araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi!

Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi