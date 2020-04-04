Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? Araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi!

Araç giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "bu gece (4 Nisan) itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde 15 günlüğüne araç giriş çıkışına kapatıyoruz." dedi. Bu açıklamanın ardından 30 büyükşehirin listesi araştırılmaya başlandı. Peki, 30 büyük il hangileri? Giriş çıkış yasaklanan şehirler hangileri? İşte araç giriş çıkışı yasaklanan 30 büyükşehir iller listesi...