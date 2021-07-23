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Yakından görüntü almak isterken sel sularında kayboldu! Son paylaşımı ortaya çıktı

Artvin'in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit kaybolmadan önce kamyonun penceresinden cep telefonu ile Murgul Deresi'ni görüntülediği ortaya çıktı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Yiğit daha sonra aracından inerek daha yakından görüntü almak isterken sel sularına kapılarak kayboldu. Öte yandan Yiğit'in nişanlı olduğu ve önümüzdeki eylül ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 13:32
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Yakından görüntü almak isterken sel sularında kayboldu! Son paylaşımı ortaya çıktı

Artvin'de dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Murgul ilçesinde dere sularına kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor. Artvin'in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in kaybolmadan önce kamyonun penceresinden cep telefonu ile Murgul Deresi'ni görüntülediği ve bunları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

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Yakından görüntü almak isterken sel sularında kayboldu! Son paylaşımı ortaya çıktı

Yiğit'in daha sonra aracından inerek daha yakından görüntü almak isterken sel sularına kapılarak kaybolduğu öğrenilirken, 43 yaşındaki Serdar Yiğit'in nişanlı olduğu ve önümüzdeki Eylül ayında evlenmeyi planladığı belirtildi.

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Yakından görüntü almak isterken sel sularında kayboldu! Son paylaşımı ortaya çıktı

Dün havanın kararmasının ardından kayıp Serdar Yiğit'i arama çalışmalarına ara verilirken, bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar aramalara başlanıldı.

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Yakından görüntü almak isterken sel sularında kayboldu! Son paylaşımı ortaya çıktı

Murgul Deresi'ndeki arama çalışmasına JAK ve AFAD ekipleri ile Kayseri'den gelen Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma gönüllü ekibinin de bulunduğu toplam 48 kişi katılırken, dereye düştüğü yerden başlayarak bot ve tekneler eşliğinde aramalar dere boyunca sürdü.

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Yakından görüntü almak isterken sel sularında kayboldu! Son paylaşımı ortaya çıktı

Botlar sel sularının dereye sürüklediği kereste parçaları nedeniyle güçlükle ilerlerken, çalışmaların gün boyu süreceği bildirildi.