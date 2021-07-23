Yakından görüntü almak isterken sel sularında kayboldu! Son paylaşımı ortaya çıktı

Artvin'in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit kaybolmadan önce kamyonun penceresinden cep telefonu ile Murgul Deresi'ni görüntülediği ortaya çıktı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Yiğit daha sonra aracından inerek daha yakından görüntü almak isterken sel sularına kapılarak kayboldu. Öte yandan Yiğit'in nişanlı olduğu ve önümüzdeki eylül ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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