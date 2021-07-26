AÖL telafi sınavı ne zaman, online mı yapılacak yüz yüze mi? 2021 açık lise 4. dönem ek sınava kimler girebilir?

AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? Açık lisede eğitimini sürdüren binlerce öğrenci yeni döneme hazırlıklarını sürdürüyor. İlk dönem sınavına katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın kapsamı açıklandı. Buna göre sınava hangi öğrencilerin girebileceği ve sınavın nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, AÖL telafi sınavı ne zaman, online mı yapılacak yüz yüze mi? 2021 açık lise 4. dönem ek sınava kimler girebilir? İşte haberin detayları...