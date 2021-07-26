26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖL telafi sınavı ne zaman, online mı yapılacak yüz yüze mi? 2021 açık lise 4. dönem ek sınava kimler girebilir?

AÖL telafi sınavı ne zaman, online mı yapılacak yüz yüze mi? 2021 açık lise 4. dönem ek sınava kimler girebilir?

AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? Açık lisede eğitimini sürdüren binlerce öğrenci yeni döneme hazırlıklarını sürdürüyor. İlk dönem sınavına katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın kapsamı açıklandı. Buna göre sınava hangi öğrencilerin girebileceği ve sınavın nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, AÖL telafi sınavı ne zaman, online mı yapılacak yüz yüze mi? 2021 açık lise 4. dönem ek sınava kimler girebilir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021 12:25
  • 1
  • 13
AÖL telafi sınavı ne zaman, online mı yapılacak yüz yüze mi? 2021 açık lise 4. dönem ek sınava kimler girebilir?

AÖL telafi sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 1. döneminde sınava katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılacağı açıklanmıştı. Sınava giremeyen öğrenciler tarafından sınav tarihi ve sınavın nasıl yapılacağını yönelik araştırmalar başladı. Yeni haftanın ilk gününde sınav hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, AÖL telafi sınavı ne zaman, online mı yapılacak yüz yüze mi? 2021 açık lise 4. dönem ek sınava kimler girebilir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
AÖL telafi sınavı ne zaman, online mı yapılacak yüz yüze mi? 2021 açık lise 4. dönem ek sınava kimler girebilir?

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 13
AÖL telafi sınavı ne zaman, online mı yapılacak yüz yüze mi? 2021 açık lise 4. dönem ek sınava kimler girebilir?

AÖL TELAFİ SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

AÖL telafi sınavına, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan online sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecek.

  • 4
  • 13
AÖL telafi sınavı ne zaman, online mı yapılacak yüz yüze mi? 2021 açık lise 4. dönem ek sınava kimler girebilir?

TELAFİ SINAVI KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

  • 5
  • 13
AÖL telafi sınavı ne zaman, online mı yapılacak yüz yüze mi? 2021 açık lise 4. dönem ek sınava kimler girebilir?

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.