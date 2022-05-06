Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 14 Mayıs'ta hizmete alınması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de davet edildi. Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar yapacak.

Giriş Tarihi: 06.05.2022 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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