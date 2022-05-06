06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 14 Mayıs'ta hizmete alınması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de davet edildi. Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar yapacak.

Giriş Tarihi: 06.05.2022 09:18
  • 1
  • 15
Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışına geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışına geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

  • 3
  • 15
Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışına geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

İki Cumhurbaşkanını taşıyan uçakların piste inişinin ardından tören alanına geçilerek Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve diğer davetliler onuruna yemek verecek.

  • 4
  • 15
Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışına geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak
  • 5
  • 15
Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışına geri sayım! İlk inişi Başkan Erdoğan ve Aliyev’in uçakları yapacak

Rize-Artvin Havalimanı'nın yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor.