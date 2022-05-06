Denizleri idama gönderen eller! 50 yıl önce idam kararı nasıl verildi?

Dün 68 kuşağının liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararının yıl dönümü. Denizlerin idam kararı 10 Mart 1972 günü TBMM çatısı altında oylanmıştı. İdam için kalkan eller arasında 28 CHP'li vekil de vardı. O gün Deniz Gezmiş'in idamı için el kaldıran CHP ne gariptir, bugün her 6 Mayıs'ta Denizleri anıyor. İşte Deniz ve arkadaşlarının hikayesi...