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Denizleri idama gönderen eller! 50 yıl önce idam kararı nasıl verildi?

Dün 68 kuşağının liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararının yıl dönümü. Denizlerin idam kararı 10 Mart 1972 günü TBMM çatısı altında oylanmıştı. İdam için kalkan eller arasında 28 CHP'li vekil de vardı. O gün Deniz Gezmiş'in idamı için el kaldıran CHP ne gariptir, bugün her 6 Mayıs'ta Denizleri anıyor. İşte Deniz ve arkadaşlarının hikayesi...

A Haber
Giriş Tarihi: 06.05.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 11:54
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Denizleri idama gönderen eller! 50 yıl önce idam kararı nasıl verildi?

1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölümlerinin üzerinden tam 50 yıl geçti.

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Denizleri idama gönderen eller! 50 yıl önce idam kararı nasıl verildi?

Bugün her fırsatta Deniz Gezmiş'i referans alan CHP'nin, o dönem Meclis'te olan milletvekillerinden bazıları, idamlara evet yönünde oy kullanmıştı.

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Denizleri idama gönderen eller! 50 yıl önce idam kararı nasıl verildi?

İDAMA 273 EVET OYU
Türkiye o dönemde yine asker-siyaset kavgası içindeydi. 1972 yılında Meclis'teki üye sayısı 450 idi ve oylamaya 323 milletvekili katılmıştı.

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Denizleri idama gönderen eller! 50 yıl önce idam kararı nasıl verildi?

İdamın infazı için Meclis'te yapılan oylamada 273 milletvekili; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesine kabul oyu verirken 48 ret oyu çıkmış ve 2 de çekimser oy kullanılmıştı.

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Denizleri idama gönderen eller! 50 yıl önce idam kararı nasıl verildi?

CHP'DEN 30 EVET

Kabul için idama evet diyen Adalet Partisi'nin milletvekili sayısı yetersiz kaldı. Eksik olan sayı 28'di. Bu sayı, CHP'li milletvekillerinin oylarıyla tamamlandı.