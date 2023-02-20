21 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okul var mı? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....

Yarın okul var mı sorusunun cevabı pek çok öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Konuya ilişkin son dakika kar tatili açıklamaları gelemeye başladı. Peki yarın okul var mı? Hangi illerde kar tatili ilan edildi?