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Haberler Galeri 21 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okul var mı? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....

21 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okul var mı? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....

Yarın okul var mı sorusunun cevabı pek çok öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Konuya ilişkin son dakika kar tatili açıklamaları gelemeye başladı. Peki yarın okul var mı? Hangi illerde kar tatili ilan edildi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:26
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21 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okul var mı? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....

Meteoroloji yoğun kar yağışı sebebiyle olumsuzlukların yaşanabileceği illeri uyardı. Buna göre Valilik son dakika açıklamasında bulunarak 20 Şubat Pazartesi günü kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Peki yarın okul var mı? Hangi illerde kar tatili ilan edildi? Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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21 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okul var mı? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....

ARTVİN'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarılarının ardından Artvin'de etkili olan yağış sonrası eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

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21 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okul var mı? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....

ARTVİN'İN HANGİ İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Artvin'de kar yağışı nedeniyle merkez, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

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21 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okul var mı? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Şubat Pazartesi günü olmak üzere Artvin merkez ve Borçka Murgul, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Öte yandan tatil olan ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

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21 Şubat Salı kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okul var mı? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....

10 İLDE OKULLAR 1 MART'TA AÇILACAK?

Depremden etkilenen bölgelerde okulların açılma tarihinin 1 Mart 2023'e kadar ertelendiğini duyuran Bakan Özer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: