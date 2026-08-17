"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı
İstanbul Sultangazi'de Harun H., bir yıldır takıntılı olduğu kadının annesi Ünzile Ş.'yi bıçakladı. Olaya müdahale etmeye çalışan engelli komşusunun da başına bardak fırlatarak yaralayan Harun H., tutuklandı. Saldırının öncesinde ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Annesinin yaşadıklarını anlatan Zeliha Ş., "Bizi bir senedir rahatsız ediyordu. Annesi bir gün kapımıza gelip, oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşimin resmini bilgisayarda çizdiğini söyleyerek, 'Kızınızı koruyun' şeklinde babamı uyardı" dedi.
Olay 21 Temmuz Salı günü saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Sitesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanda yaşayan kadınlar ve çocuklar bahçede çay içmek için bir araya geldi. Bu sırada, yaklaşık bir yıldır aynı apartmanda oturan Zeliha Ş.'nin kız kardeşine takıntılı olan Harun H., eline aldığı bıçakla bahçeye indi. Bahçede komşularıyla birlikte oturan kadınların yanına gelen şüpheli, Ünzile Ş.'yi bıçakladı. Harun H., olaya müdahale eden kanser hastası engelli bireye de bardak fırlatarak başından yaraladı. Karnından yaralanarak hastaneye kaldırılan Ünzile Ş., yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Başından yaralanan engelli bireyin ise yarasına dikiş atıldığı öğrenildi.
SALDIRGAN KAMERADA
Saldırının ardından evine dönüp üzerini değiştiren saldırgan, yeniden dışarı çıkıp mahalle çıkışındaki bir noktada polis ekiplerini bekledi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından burada gözaltına alındı. Şahsın saldırı öncesinde binadan çıkışı ve saldırının ardından binaya girişi güvenlik kamerasına yansıdı. Binaya girerken çevredekilerin sorularını yanıtlayan saldırganın soğukkanlı tavırları ve yaralı kadının sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"ANNESİ KAPIMIZA GELİP BABAMI UYARDI"
Annesinin yaşadıklarını anlatan Zeliha Ş., "Ben, kız kardeşim ve babam işteydik, sadece küçük kız kardeşim ve annem evdeydi. Saat 17.30 gibi kız kardeşim ve annem komşularıyla birlikte bahçede çay içmeye inmişler. Olay bu esnada gerçekleşiyor. Biz 4 yıldır binadayız. Sokaktan geçen bir insanı nasıl tanıyorsak o şekilde tanıyorduk. Bu kişi, bizi bir senedir rahatsız ediyordu. Annesi bir gün kapımıza gelip, oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşimin resmini bilgisayara çizdiğini söyleyerek, 'Kızınızı koruyun' şeklinde babamı uyardı. Babam daha sonrasında babasıyla konuştu. Oğlu da yanlarındaydı, ağlamış. Babası da 'Benim karım da oğlum da rahatsız, psikolojileri bozuk. Siz şikâyet ederseniz, daha fazla takıntı hâline getirir ve ceza almaz. Hasta olduğu için ben tedavi ettireceğim' demiş. Bu olayın üstüne annem bıçaklandı" ifadelerini kullandı.
"SİZİ MAHVEDECEĞİM, O MASANIN YERİNİ DEĞİŞTİRMEYECEKSİNİZ"
Zeliha Ş. "Olayın patlama noktası, bahçeyi sadece apartmanda biz ve komşularımız kullanıyor. Kalabalık olduğu için ön taraftaki masayı arkaya getirmek istemişler. Bunun üzerine şahsın annesi gruba bir mesaj atıyor, 'Masayı nasıl arkaya geçirirsiniz?' şeklinde. Komşumuz da, 'Kalabalık olduğumuz için geçirdik, işimiz bittiğinde geri öne alırız' diyor. Bu esnada kadının oğlu, yöneticiden gruba girmek için arıyor, gruba giriyor. 'Sizi mahvedeceğim, o masanın yerini değiştirmeyeceksiniz' şeklinde mesaj atıyor."
"Daha sonrasında 'Sizi mahvedeceğim' yazıyor. Bunu yönetici siliyor, sonrasında zaten eline bıçağı alıp bahçeye inip annemi bıçaklıyor. Olay buradan çıkıyor ama asıl hedef annem, çünkü bahçede 10'a yakın kadın vardı. Direkt annemin üstüne atlıyor. Aslında bir senedir kardeşimi rahatsız edip, kardeşime takıntılı olduğu için bu olayda ayırıcı kişi olarak annemi görmüş ve annemi suçlu bulduğu için de bu olayın tetiklenmesiyle birlikte anneme saldırıyor. Bu olayda asıl hedef masa değil, bu tamamen bir bahane. Bir senedir kardeşimi kafasına takıntılı hâle getirdiği için asıl hedef annem, annemin üzerine atlıyor" diye konuştu.