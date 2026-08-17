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"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Sultangazi'de Harun H., bir yıldır takıntılı olduğu kadının annesi Ünzile Ş.'yi bıçakladı. Olaya müdahale etmeye çalışan engelli komşusunun da başına bardak fırlatarak yaralayan Harun H., tutuklandı. Saldırının öncesinde ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Annesinin yaşadıklarını anlatan Zeliha Ş., "Bizi bir senedir rahatsız ediyordu. Annesi bir gün kapımıza gelip, oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşimin resmini bilgisayarda çizdiğini söyleyerek, 'Kızınızı koruyun' şeklinde babamı uyardı" dedi.

"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı 1

Olay 21 Temmuz Salı günü saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Sitesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanda yaşayan kadınlar ve çocuklar bahçede çay içmek için bir araya geldi. Bu sırada, yaklaşık bir yıldır aynı apartmanda oturan Zeliha Ş.'nin kız kardeşine takıntılı olan Harun H., eline aldığı bıçakla bahçeye indi. Bahçede komşularıyla birlikte oturan kadınların yanına gelen şüpheli, Ünzile Ş.'yi bıçakladı. Harun H., olaya müdahale eden kanser hastası engelli bireye de bardak fırlatarak başından yaraladı. Karnından yaralanarak hastaneye kaldırılan Ünzile Ş., yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Başından yaralanan engelli bireyin ise yarasına dikiş atıldığı öğrenildi.

"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı 2

SALDIRGAN KAMERADA

Saldırının ardından evine dönüp üzerini değiştiren saldırgan, yeniden dışarı çıkıp mahalle çıkışındaki bir noktada polis ekiplerini bekledi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından burada gözaltına alındı. Şahsın saldırı öncesinde binadan çıkışı ve saldırının ardından binaya girişi güvenlik kamerasına yansıdı. Binaya girerken çevredekilerin sorularını yanıtlayan saldırganın soğukkanlı tavırları ve yaralı kadının sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE TAKINTILI OLDUĞU KADININ ANNESİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAMERADA
"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı 3

"ANNESİ KAPIMIZA GELİP BABAMI UYARDI"

Annesinin yaşadıklarını anlatan Zeliha Ş., "Ben, kız kardeşim ve babam işteydik, sadece küçük kız kardeşim ve annem evdeydi. Saat 17.30 gibi kız kardeşim ve annem komşularıyla birlikte bahçede çay içmeye inmişler. Olay bu esnada gerçekleşiyor. Biz 4 yıldır binadayız. Sokaktan geçen bir insanı nasıl tanıyorsak o şekilde tanıyorduk. Bu kişi, bizi bir senedir rahatsız ediyordu. Annesi bir gün kapımıza gelip, oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşimin resmini bilgisayara çizdiğini söyleyerek, 'Kızınızı koruyun' şeklinde babamı uyardı. Babam daha sonrasında babasıyla konuştu. Oğlu da yanlarındaydı, ağlamış. Babası da 'Benim karım da oğlum da rahatsız, psikolojileri bozuk. Siz şikâyet ederseniz, daha fazla takıntı hâline getirir ve ceza almaz. Hasta olduğu için ben tedavi ettireceğim' demiş. Bu olayın üstüne annem bıçaklandı" ifadelerini kullandı.

"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı 4

"SİZİ MAHVEDECEĞİM, O MASANIN YERİNİ DEĞİŞTİRMEYECEKSİNİZ"

Zeliha Ş. "Olayın patlama noktası, bahçeyi sadece apartmanda biz ve komşularımız kullanıyor. Kalabalık olduğu için ön taraftaki masayı arkaya getirmek istemişler. Bunun üzerine şahsın annesi gruba bir mesaj atıyor, 'Masayı nasıl arkaya geçirirsiniz?' şeklinde. Komşumuz da, 'Kalabalık olduğumuz için geçirdik, işimiz bittiğinde geri öne alırız' diyor. Bu esnada kadının oğlu, yöneticiden gruba girmek için arıyor, gruba giriyor. 'Sizi mahvedeceğim, o masanın yerini değiştirmeyeceksiniz' şeklinde mesaj atıyor."

"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı 5

"Daha sonrasında 'Sizi mahvedeceğim' yazıyor. Bunu yönetici siliyor, sonrasında zaten eline bıçağı alıp bahçeye inip annemi bıçaklıyor. Olay buradan çıkıyor ama asıl hedef annem, çünkü bahçede 10'a yakın kadın vardı. Direkt annemin üstüne atlıyor. Aslında bir senedir kardeşimi rahatsız edip, kardeşime takıntılı olduğu için bu olayda ayırıcı kişi olarak annemi görmüş ve annemi suçlu bulduğu için de bu olayın tetiklenmesiyle birlikte anneme saldırıyor. Bu olayda asıl hedef masa değil, bu tamamen bir bahane. Bir senedir kardeşimi kafasına takıntılı hâle getirdiği için asıl hedef annem, annemin üzerine atlıyor" diye konuştu.

"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı 6

"ENGELLİ KOMŞUMUZUN BAŞINA BARDAKLA VURUP YARALIYOR"

Zeliha Ş., "Bu kişinin psikolojik sorunları olduğunu, hasta olduğunu söylüyorlar. 5 yıl öncesinde bir kızı takıntı yapıp, nişanlısını bıçaklamış. Sonrasında bu sefer hedefi biz olduk ve tamamen bilerek güçsüz insanları, zarar verebileceği insanları seçiyor. O gün bahçede sadece çocuklar, hamile bir kadın ve diğer kadınlar vardı. Bir kişi de engelli komşumuzdu. Bu ağabeyimiz de kanser hastası olduğu için ablasının yanında tedavisine devam ediyor. Bahçede tek erkek o var, zihinsel engelli, kanser hastası."

"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı 7

"O kişiyi de burada tek erkek gördüğü için annemi bıçaklayıp kalktıktan sonra ona da bardakla vurup başından yaralıyor. Şu an başında 5 zımba, iki dikiş var diye biliyorum. Sadece bu durumdan masum insanlar yaralandı. Direkt onların olduğu bir saati hedef almış. Savcı da bu insanın bilinçli şekilde yaptığını hatırladığını, kriz anında olmadığını, çok soğukkanlı olduğunu bize söyledi" dedi.

"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı 8

"DIŞARI ÇIKTIĞINDA DA DURMAYACAK"

Zeliha Ş. "Tutuklu ama yargı önüne çıktığında büyük bir ceza almasını istiyoruz. Çünkü 5 yıl önce bir başkasının nişanlısına, takıntı yaptığı bir kızın annesine, öbür gün takıntı yaptığı kıza, kardeşine, başka birisine zarar verebilir. Bu insan durmayacak, çıktığında tekrardan yeni bir kişiye takıntı yapıp yine çevresindeki bir insana rahatsızlık vermeye, yaralamaya devam edecek. Raporlu olduğunu bize ailesi söyledi. Raporlu olup olmadığının kesinliğini bilmiyoruz. Eğer raporluysa da bu kişi tamamen hatırlayarak, bilerek, düzenli aralıklarla bunun tekrar ediyor" diye konuştu.

"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı 9

Zeliha Ş., "Annem karnından bıçaklandı. Bir hafta kadar hastanede yattık. Şu anki süreçte üstünden bir ay geçmesine rağmen annem sadece lavabo ihtiyacını karşılayabilecek hâlde, çok fazla ağrıları var. Annemi yere yatırarak bıçaklayıp, yumruklayıp vurduğu için annemin her yeri darbedilmiş durumda. Annemin sağlık sorunları devam ediyor, psikolojik olarak da biz bu süreci annemizle nasıl atlatacağız? Bu olay aslında sadece annemi bıçakla yaralama olayı değil. Etrafta bulunan komşular, olaya şahit olan çocuklar, hepimiz psikolojik olarak etkilendik, yaralandık" ifadelerini kullandı.

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