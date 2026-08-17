"Resmini çiziyor, kızınızı koruyun!" Annesi bu sözlerle uyarmış... Sultangazi'de dehşeti yaşattı

"ENGELLİ KOMŞUMUZUN BAŞINA BARDAKLA VURUP YARALIYOR" Zeliha Ş., "Bu kişinin psikolojik sorunları olduğunu, hasta olduğunu söylüyorlar. 5 yıl öncesinde bir kızı takıntı yapıp, nişanlısını bıçaklamış. Sonrasında bu sefer hedefi biz olduk ve tamamen bilerek güçsüz insanları, zarar verebileceği insanları seçiyor. O gün bahçede sadece çocuklar, hamile bir kadın ve diğer kadınlar vardı. Bir kişi de engelli komşumuzdu. Bu ağabeyimiz de kanser hastası olduğu için ablasının yanında tedavisine devam ediyor. Bahçede tek erkek o var, zihinsel engelli, kanser hastası."

"O kişiyi de burada tek erkek gördüğü için annemi bıçaklayıp kalktıktan sonra ona da bardakla vurup başından yaralıyor. Şu an başında 5 zımba, iki dikiş var diye biliyorum. Sadece bu durumdan masum insanlar yaralandı. Direkt onların olduğu bir saati hedef almış. Savcı da bu insanın bilinçli şekilde yaptığını hatırladığını, kriz anında olmadığını, çok soğukkanlı olduğunu bize söyledi" dedi.

"DIŞARI ÇIKTIĞINDA DA DURMAYACAK" Zeliha Ş. "Tutuklu ama yargı önüne çıktığında büyük bir ceza almasını istiyoruz. Çünkü 5 yıl önce bir başkasının nişanlısına, takıntı yaptığı bir kızın annesine, öbür gün takıntı yaptığı kıza, kardeşine, başka birisine zarar verebilir. Bu insan durmayacak, çıktığında tekrardan yeni bir kişiye takıntı yapıp yine çevresindeki bir insana rahatsızlık vermeye, yaralamaya devam edecek. Raporlu olduğunu bize ailesi söyledi. Raporlu olup olmadığının kesinliğini bilmiyoruz. Eğer raporluysa da bu kişi tamamen hatırlayarak, bilerek, düzenli aralıklarla bunun tekrar ediyor" diye konuştu.