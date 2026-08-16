573 TV ve 215 radyo kanalı yeni nesil uydulara taşındı! Dev operasyon saniyeler içinde tamamlandı

Türkiye'nin uydu yayıncılığı altyapısında dev bir aktarım operasyonu gerçekleştirildi. Türksat 3A üzerinden yayın yapan 573 televizyon ve 215 radyo kanalı, 1000'e yakın frekans ve yayın parametresinin eş zamanlı yönetildiği operasyonla yeni nesil Türksat uydularına kesintisiz şekilde taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların çanak anten ayarlarını değiştirmesine gerek olmadığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A uydusu üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanallarının Türksat uydu filosundaki yüksek kapasiteli uydulara kesintisiz ve başarıyla aktarıldığını açıkladı. Uzayda 1000'e yakın frekans geçişinin eş zamanlı yönetildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yayıncılık standartlarımızı en üst seviyeye taşıyor, vatandaşlarımıza daha güçlü ve yüksek kaliteli yayın hizmeti sunuyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, 18 yıldır faaliyette bulunan Türksat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle medya kuruluşlarının yayınlarının 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yeni nesil uydulara taşındığını vurguladı. Yüzlerce frekansın eş zamanlı olarak yer değiştirdiği ve çok yüksek mühendislik hassasiyeti gerektiren bu dev operasyonun ekranlara hiçbir kesinti yansımadan kusursuzca tamamlandığını anlatan Uraloğlu, "Televizyon ve radyo kanallarımız artık yeni nesil uydularımızla daha kaliteli ve daha yüksek teknolojiyle yayın yapacak" ifadelerini kullandı.

573 TV VE 215 RADYO KANALI BAŞARIYLA YENİ NESİL UYDULARA TAŞINDI Geçiş sürecinin hem yayıncı kuruluşlar hem de vatandaşlar açısından sorunsuz atlatılması için televizyon ve radyo kanalları ile eş güdüm içinde bir aydır devam eden teknik hazırlıkların kusursuz bir operasyonla sonuçlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, taşıma işleminin teknik büyüklüğüne dikkat çekerek şunları kaydetti: "Türksat 3A uydumuz 18 yıl boyunca yayıncılık sektörümüzün yükünü omuzladı. Gelişen teknoloji, yayıncılıkta ulaşılan yeni küresel standartlar ve artan kapasite ihtiyaçlarımız doğrultusunda medya kuruluşlarımızın yayınlarını filomuzun daha güçlü uydularına aktardık. Dile kolay, 573 televizyon ve 215 radyo kanalının taşınması demek, uzayda 1000'e yakın frekansın ve yayın parametresinin saniyeler içinde, eş zamanlı olarak yeni adreslerine kilitlenmesi demektir. Türksat mühendislerimizin üstün kabiliyeti ve titiz çalışması sayesinde böylesine devasa ve sıfır hata gerektiren bir frekans aktarım operasyonunu hiçbir aksama yaşanmadan başarıyla tamamladık. Türkiye'nin uzaydaki yayıncılık altyapısı artık çok daha güçlü."

ÇANAK ANTEN YÖNÜ DEĞİŞMEDİ, VATANDAŞ KUSURSUZ BİR GEÇİŞ YAŞADI Yayınların aktarıldığı uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, vatandaşların çanak anten ayarı yapmasına gerek kalmadığını belirtti. Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın televizyon keyfinin bu süreçten en ufak bir şekilde etkilenmemesi en büyük önceliğimizdi. Yayın aktarımı yapılan yeni nesil uydularımız uzayda aynı yörünge açısında bulunduğu için izleyicilerimiz mevcut çanak antenlerini ve anten açılarını hiçbir şekilde değiştirmeden, sadece daha kaliteli bir görüntüyle yayınları izlemeye devam edebilecekler. Milyonlarca hanede vatandaşımıza hiçbir teknik zahmet yaşatmadan bu teknolojik geçişi kusursuzca tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

TKGS DESTEKLİ CİHAZLARDA OTOMATİK GÜNCELLEME Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında yer alan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde milyonlarca kullanıcının hiçbir işlem yapmadan güncel yayınlara ulaştığını ifade eden Uraloğlu, eski nesil cihaz kullanan vatandaşlar için de yapılması gerekenleri hatırlattı. Uraloğlu, "Türksat mühendislerimizin geliştirdiği TKGS sistemi sayesinde TV ve radyo kanalları listesi otomatik olarak güncellendi. TKGS desteği olmayan daha eski model uydu alıcısı kullanan vatandaşlarımız ise cihazlarından kolayca 'Şebeke Taraması' veya 'Ağ Taraması' yaptırarak yeni frekanslar üzerinden yayınlarına erişebilirler" ifadelerini kullandı.