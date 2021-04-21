Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi

Derya Yanık kimdir? Başkan Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi. Bu gelişmelerin ardından Derya Yanık'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte Derya Yanık'ın hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 09:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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