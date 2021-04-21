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Haberler Galeri Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi

Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi

Derya Yanık kimdir? Başkan Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi. Bu gelişmelerin ardından Derya Yanık'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte Derya Yanık'ın hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 09:06
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Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi

Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, mükerrer sayıda yayımlanan kararla Derya Yanık atandı. Bu gelişmelerin ardından Bakan Derya Yanık'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

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Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi

DERYA YANIK KİMDİR, YAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Derya Yanık, 1972 tarihinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

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Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Yanık, Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

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Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi

İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

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Derya Yanık kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi

Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı.