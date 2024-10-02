Kıyıda köşede 200.000 TL’si olana TOKİ’den ev fırsatı! 12.000 TL taksitle alın

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere toplam 47 ilde 369 gayrimenkulü 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını açıkladı.

Açık Artırma Detayları ve Katılım Koşulları

100 bin TL teminat ödemesi yaparak konut sahibi olmanın mümkün olduğu bu müzayedelerde, ödeme koşulları da esnek tutuluyor. Alıcılar, yüzde 15 peşinatla 60 ay vadeli, yüzde 15 peşinatla 120 ay vadeli ya da yüzde 25 peşinatla 72 ay vadeli seçeneklerden faydalanarak ödeme yapabilecekler.

Müzayedeler 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde sabah 10:30'da Ankara Çukurambar Holiday Inn Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Ayrıca, müzayedeye katılamayanlar için internet üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verme imkanı da sunuluyor. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, TOKİ'nin bu konut projelerine rahatlıkla katılabilecek.

Hemen Teslim Edilecek Daireler

TOKİ'nin satışa sunduğu dairelerden biri de Ankara'da bulunuyor. Bu daire, muhammen bedeli 976 bin 774 TL olarak belirlenen dairenin tipi 2+1. Özellikle bodrum katta bulunan bu daire için belirlenen teminat tutarı 100 bin TL. Daire, 72 ay vadeyle 12 bin 178 TL taksitlerle satın alınabilecek. Hemen teslim edilmesi planlanan bu ve diğer konutlar, alıcılar için büyük avantaj sağlıyor.

TOKİ, sadece konut değil, aynı zamanda işyeri seçenekleriyle de geniş bir yatırım fırsatı sunuyor. Müzayedede satışa sunulacak çok sayıda işyeri, yatırımcıların ilgisini çekebilecek özelliklere sahip. Ayrıntılı bilgilere "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden veya "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilirsiniz. İşte, konut ve işyerlerinden bazıları…