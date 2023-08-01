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Resmi Gazete yayımlandı! Yükseköğretim Kurulu üyeliğine yeni atamalar...

Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 5 üyenin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün YÖK üyesi seçildi.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 02:14 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 02:52
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Resmi Gazete yayımlandı! Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine yeni atamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Prof. Dr. Haluk Görgün YÖK üyeliklerine atandı.

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Resmi Gazete yayımlandı! Yükseköğretim Kurulu üyeliğine yeni atamalar...

HASAN MANDAL KİMDİR?

Hasan Mandal, (d.1965, Eskişehir) Türk akademisyen ve TÜBİTAK başkanı. 1987 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 1992'de Newcastle Üniversitesi'nden Doktora unvanını almıştır.

1994 yılında Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış, 1996'da Doçent, 2001'de Profesör unvanını almıştır. Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünün isminin 2002 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği olarak değişmesi ile 2002-2011 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde akademisyenliğe devam etmiştir. Ayrıca, 2004-2010 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır.

Kendisi Dünya Seramik Akademisi'ne (WAC) üye seçilmiş olup WAC'ın tek Türk üyesidir.

Prof. Mandal, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak Sabancı Üniversitesi'nde Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012-2015 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.

Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 24 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlamış, 20 Temmuz 2016'da ise YÖK Başkanvekili olmuştur. 12 Ocak 2018'e dek YÖK Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür, aynı tarih itibarıyla Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili'dir ve 22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığına atanmıştır.

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Resmi Gazete yayımlandı! Yükseköğretim Kurulu üyeliğine yeni atamalar...

HALİT EYÜP ÖZDEMİR KİMDİR?

1975 yılında İstanbul`da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul`da tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programına katıldı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı`nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. "Düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girişi" başlıklı teziyle 2000 yılında yüksek lisansını tamamladı ve yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde doktora çalışmalarına başladı.

2005 yılında, "Kamu İhale Kanununda Düzenlenen İhale İşlemleri" başlıklı teziyle doktor unvanını alan Özdemir, 2006 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı.

Özdemir, son olarak YÖK üyeliğine atandı.

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Resmi Gazete yayımlandı! Yükseköğretim Kurulu üyeliğine yeni atamalar...

MAHMUT AK KİMDİR?

İlkokulu Büyükbağlar Köyü İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini Tokat İmam-Hatip Lisesi'nde yüksek öğretimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde 1987 yılında tamamladı.

1987 yılında Araştırma Görevlisi oldu. 1997 tarihinde savunarak Doktor unvanını aldı.

1999 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Yrd. Doç. Kadrosuna atandı. 2005 tarihinde Yeniçağ ve Yakın Çağ Doçenti unvanını aldı. 2006 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda Doçent kadrosuna atandı.

2011 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Profesörlük kadrosuna atandı. Mayıs 2016'da YÖK tarafından kötü yönetim nedeniyle çeşitli risk faktörleri taşıdığı gerekçesiyle geçici olarak faaliyetlerine son verilen Haliç Üniversitesi'nin garantör üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi Rektörü olarak, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca Haliç Üniversitesi'nin geçici Mütevelli Heyeti Başkanı olmuştur.

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Resmi Gazete yayımlandı! Yükseköğretim Kurulu üyeliğine yeni atamalar...

İLKER HÜSEYİN ÇARIKÇI KİMDİR?

1970 Isparta doğumludur. 1993 yılında ODTÜ İşletmeyi bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi'nde Örgütsel Davranış alanında yaptı. İş-aile dengesi, motivasyon, iletişim ve yönetim konularında araştırmaları bulunmakta ve bu konularda ders ve seminerler vermektedir. Üniversiteden mezun olduğu 1993 yılından beri Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çalışmaktadır.

Bütün akademik unvanlarını SDÜ'de aldı. Dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü ve dekanlık görevlerinde bulundu. YÖK bünyesinde Başkan Danışmanı ve Bologna Uzmanı olarak çalıştı. Altıncı Çerçeve, Comenius, Ulusal Ajans, BAP projelerinde yer aldı. Evli ve iki kız babasıdır. 14 Mayıs 2015 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.