TOKİ 182 KONUT AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | 1 Ağustos TOKİ 42 ilde açık artırma kura sonuçları isim listesi! Kırıkkale, İstanbul, Bursa, İzmir...

TOKİ açık artırma kurası canlı yayın izle! TOKİ geçtiğimiz günlerde duyurduğu açık artırma ile ev satışına bugün başlıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler "TOKİ açık artırma kurası saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detayları paylaştı. Süreç, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden takip edilebilecek. TOKİ'nin açık artırmasını canlı izlemek isteyenler arama motorlarında "TOKİ 42 ilde açık artırma başladı mı, nasıl teklif verilir?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte, TOKİ 42 ilde açık artırma kurası canlı izle!