31 Temmuz 2023, Pazartesi
İBN-İ SİNA'DAN ASIRLIK TARİF! Sakın kabuklarını çöpe atmayın! C VİTAMİNİ deposunu yattığınız yere koyarsanız...
İslam dünyasının "Hakim" (Hekim) olarak anılan şifacısı İbn-i Sina, özellikle tıp ve felsefe alanlarında yaptığı çalışmalarla ün kazandı. Günümüze de ışık tutan İbn-i Sina tedavileri, vücut sağlığını güçlendirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Sağlığını korumak isteyenler ise ilaç yerine bu tariflerle şifa bulmak istiyor. İşte, vücuttaki bakteriyi, iltihabı söken C vitamini deposu besin...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 18:23
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