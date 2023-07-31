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İBN-İ SİNA'DAN ASIRLIK TARİF! Sakın kabuklarını çöpe atmayın! C VİTAMİNİ deposunu yattığınız yere koyarsanız...

İslam dünyasının "Hakim" (Hekim) olarak anılan şifacısı İbn-i Sina, özellikle tıp ve felsefe alanlarında yaptığı çalışmalarla ün kazandı. Günümüze de ışık tutan İbn-i Sina tedavileri, vücut sağlığını güçlendirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Sağlığını korumak isteyenler ise ilaç yerine bu tariflerle şifa bulmak istiyor. İşte, vücuttaki bakteriyi, iltihabı söken C vitamini deposu besin...

Giriş Tarihi: 31.07.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 18:23
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İBN-İ SİNA’DAN ASIRLIK TARİF! Sakın kabuklarını çöpe atmayın! C VİTAMİNİ deposunu yattığınız yere koyarsanız...

Orta Çağ İslam dünyasının en önemli bilim adamlarından biri olan İbn-i Sina'nın şifalı formülleri günümüzde hala uygulanıyor. Bağışıklığı güçlendirmek isteyenler, İbn-i Sina'nın yüzyıllık reçetesiyle şifa buluyor. İbn-i Sina'nın önerdiği bu formül, C vitamini depolarını doldurarak hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olacak. İşte, en güçlü C vitamini kaynağı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBN-İ SİNA’DAN ASIRLIK TARİF! Sakın kabuklarını çöpe atmayın! C VİTAMİNİ deposunu yattığınız yere koyarsanız...

YATTIĞINIZ YERE KOYUN!

İbn-i Sina C vitamini olan limon kabuklarının vücudu baştan sona virüs ve bakterilerden arındırdığının altını çizdi. Bu yüzden kabukların kurutulup her akşam çay formunda tüketilmesini tavsiye eder..

C vitamini deposu olan limon kabuklarının özellikle uykusuzluk sorununu da ortadan kaldırıyor.

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İBN-İ SİNA’DAN ASIRLIK TARİF! Sakın kabuklarını çöpe atmayın! C VİTAMİNİ deposunu yattığınız yere koyarsanız...

Limon kabuğunun yaşlanma karşıtı özelliklerinden faydalanmak için ilk adım organik limon satın almaktır. Bu şekilde, kabukta yoğunlaşan ve limonun antioksidan etkisini azaltabilecek pestisit ve kimyasallardan arınmış bir ürün alabilirsiniz.

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İBN-İ SİNA’DAN ASIRLIK TARİF! Sakın kabuklarını çöpe atmayın! C VİTAMİNİ deposunu yattığınız yere koyarsanız...

Kabukta bol miktarda C vitaminine (100 gr başına 129 mg) ek olarak, terpen ailesinden limonen adı verilen ve tipik limon kokusundan da sorumlu olan bir madde vardır. Ek olarak, provitamin A, kalsiyum ve potasyum dahil olmak üzere çeşitli mineraller ve vitaminler vardır.

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İBN-İ SİNA’DAN ASIRLIK TARİF! Sakın kabuklarını çöpe atmayın! C VİTAMİNİ deposunu yattığınız yere koyarsanız...

Limon kabukları kurutulup ev içinde yakıldığında içerideki havayı değiştirir. Bu da solunum sırasında akciğerlerin daha temiz bir hava almasını sağlar..